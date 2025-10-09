Double offer for flat buyers this Diwali Housing Development Council will give 15 percentage discount दिवाली पर फ्लैट खरीदने वालों को डबल ऑफर, आवास विकास परिषद देगा इतनी छूट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने दीपावली पर आवास खरीदने वालों को डबल धमाका ऑफर दिया है। 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने वालों को 15% की छूट मिलेगी। 90 दिन में पूरी कीमत देने वालों को 10% की छूट दी जाएगी।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताThu, 9 Oct 2025 11:08 PM
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने दीपावली पर आवास खरीदने वालों को डबल धमाका ऑफर दिया है। 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने वालों को 15% की छूट मिलेगी। 90 दिन में पूरी कीमत देने वालों को 10% की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट केवल 5% थी। यह छूट आवास विकास परिषद के लखनऊ, गाजियाबाद सहित विभिन्न शहरों में खाली फ्लैटों पर ही मिलेगी। इन्हें पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन बेचा जाएगा। इसी के साथ आवास विकास ने 50% भुगतान करने पर फ्लैट का कब्जा देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही 10 वर्ष की किस्तों पर भी फ्लैट बेचे जाएंगे। यह योजना 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में गुरुवार को ये फैसले लिए गए। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद, आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह तथा सचिव डॉ. नीरज शुक्ला की मौजूदगी में हुई बैठक में पहली बार किस्तों पर फ्लैट बेचने का फैसला लिया गया। आवास विकास पहले किस्तों पर फ्लैट नहीं बेचता था। पहले परिषद 11.50% की दर से ब्याज लेता था, लेकिन अब इसे घटाकर एमसीएलआर प्लस एक प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ब्याज दर में लगभग 3% की कमी हो गई है। अगर कोई खरीदार किस्तों में फ्लैट लेने के बाद पैसा आने पर पूरी रकम जमा करना चाहेगा तो बची रकम पर भी उसे 2% की छूट मिलेगी।

सचिव डॉ. नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा तथा चंदन पटेल ने देर रात बोर्ड बैठक खत्म होने के फैसलों की जानकारी बाद दी। अधिकारियों ने बताया कि जनता को ब्याज से राहत देने के लिए ओटीएस स्कीम भी लाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का फैसला हुआ है। शासन से मंजूरी मिली तो पुराने ब्याज में भी लोगों को छूट मिलेगी।

प्रदेश में 10 हजार, लखनऊ में तीन हजार खाली

पूरे प्रदेश में आवास विकास के 10 हजार फ्लैट रिक्त हैं। लखनऊ की अवध विहार वृंदावन योजना में लगभग 3000 फ्लैट खाली हैं। इन सभी पर छूट मिलेगी।

पांच शहरों में नई आवासीय योजनाएं

आवास विकास परिषद मऊ में 204 हेक्टेयर, गाजीपुर में 65, चित्रकूट में 64, बांदा में 136 तथा प्रतापगढ़ में 141 हेक्टेयर में नई आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है। मऊ में जमीन अधिग्रहण पर 3000 करोड़, गाजीपुर में 489 करोड़, चित्रकूट में 557 करोड़, बांदा में 722 करोड़ तथा प्रतापगढ़ में 10234 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

लेखा अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी

डिफेंस एक्सपो के कामों में गड़बड़ी करने वाले आवास विकास परिषद के रिटायर्ड लेखाधिकारी गोपाल कृष्ण बंसल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। इन्होंने डिफेंस एक्सपो के दौरान बिना अनुमति के लगभग 60 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च किए थे। इसके अलावा अधिशासी अभियंता रामायण शरण और राजीव सक्सेना पर भी कार्रवाई होगी। ये दोनों भी रिटायर हो चुके हैं।

घटिया मकान बनाने वाले इंजीनियरों से होगी रिकवरी

आगरा में 360 घटिया भवनों का निर्माण कराने के मामले में तत्कालीन इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला लिया गया है। इंजीनियरों से रिकवरी भी होगी। तत्कालीन अवर अभियंता एसके भदौरिया से 1.05 करोड़ रुपये की रिकवरी होगी। यहां कुल 632 मकानों का निर्माण होना था, लेकिन 360 मकान बनकर तैयार हुए थे। उनमें दरारें आ गईं। अब ये मकान रहने लायक नहीं हैं। इसी मामले में तत्कालीन मुख्य अभियंता आरके अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई है। अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता भी इस मामले में आरोपी रहे हैं। बोर्ड ने आवास आयुक्त को उनके मामले की सुनवाई कर अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखने को कहा है। इन मकानों के निर्माण पर कुल 7 करोड़ रुपये खर्च हुआ था। यह रकम शहरी नियोजन विभाग से मिली थी, जिसे वापस किया जाएगा। मकानों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए कैबिनेट से अनुमति ली जाएगी। इसके बाद इन्हें गिराया जाएगा।

अधूरे सरयू एनक्लेव को बेचा जाएगा

आवास विकास परिषद अवध विहार योजना में अधूरे पड़े मकानों को बेचने जा रहा है। यहां सात टावर में कुल 488 मकानों का निर्माण होना था, लेकिन दो टावर ही बने। आगे बोर्ड ने रोक लगा दी थी। इनके निर्माण पर 48 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। ऑडिट ने आपत्ति उठाई थी। ऐसे में अब इस पूरी योजना को बिल्डर को नीलामी से बेचने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 319 करोड़ रुपये कीमत निर्धारित की गई है। जिन दो टावरों का निर्माण हुआ था, उनमें 27 लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए थे। जो बिल्डर इसे खरीदेगा, उसे इन आवंटियों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे अनुमति लेकर ही आगे का काम कर पाएगा।

पार्किंग और शैक्षणिक भूखंडों को बेचने पर भी फैसला

आवास विकास की गाजियाबाद, लखनऊ और अयोध्या में कई पार्किंग के भूखंड रिक्त हैं। अब इन्हें भी बेचा जाएगा। नई बिल्डिंग के निर्माण की अनुमति मिलेगी। 25% व्यावसायिक निर्माण भी पार्किंग के भूखंड में अनुमन्य किया गया है। इसी तरह शैक्षणिक भूखंडों के लिए नियमावली को सरल किया गया है। सिंगल बिड पर शैक्षणिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

अच्छे काम के लिए बोर्ड ने गाजियाबाद के इंजीनियरों को सम्मानित किया

गाजियाबाद में तैनात अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल, अधिशासी अभियंता निखिल महेश्वरी, विकास गौतम तथा हवलदार राम को बोर्ड ने सम्मानित किया है। इन लोगों ने गाजियाबाद में 214 अवैध पक्के निर्माण ध्वस्त कराकर 2,25,260 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई। जमीन की कीमत अरबों रुपये बताई जा रही है। इसी के साथ आवास विकास ने जेई, एई और विधि अधिकारी की पात्रता भी निर्धारित कर दी है।

