यूपी में डबल मर्डर: घर में सो रहीं नानी और नाती की हत्या, महिला के कानों से गायब मिले कुंडल
बदायूं में नानी और नाती की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों के शव अलग-अलग चारपाई पर पड़े मिले हैं। जांच पड़ताल में महिला के कानों के कुंडल भी गायब मिले। पुलिस ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है।
बदायूं/बिनावर, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। बिनावर क्षेत्र के गांव कान्हा नगला में घर के अंदर सो रही नानी और सात साल के धेवते (नाती) की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर में अलग अलग चारपाई पर शव मिले। महिला के कानों से सोने के कुंडल भी गायब हैं। ऐसे में लूट के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार सुबह चाय देने पहुंची बेटी ने दोनों के शव देखे तो घटना का पता चला। हत्या की गुत्थी सुलझाने को डॉग को भी बुलाया गया।
गांव निवासी 47 वर्षीय नियाज बानो अपने सात वर्षीय नाती आफाक के साथ घर में सो रही थीं। सुबह उनकी बेटी हिना चाय लेकर घर पहुंची तो दोनों के शव पड़े देखकर उसके होश उड़ गए। उसने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। दोहरे हत्याकांड की खबर फैलते ही गांव में भीड़ जुट गई। प्रधान की सूचना पर बिनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। बताया गया कि नियाज बानो के पति की वर्ष 2012 में बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। उनके दो बेटे दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं। घटना के समय घर में नियाज बानो और उनका धेवते आफाक ही मौजूद थे। दोनों की हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
महिला के कानों से सोने के कुंडल गायब होने से पुलिस लूट के एंगल पर भी जांच कर रही है। हालांकि हत्या के पीछे कोई अन्य वजह या रंजिश होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत का माहौल है।
पति की मौत के बाद अकेले रह रही थीं नियाज बानो
नियाज बानो के पति की वर्ष 2012 में बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उनके दो बेटे दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं। गांव में ब्याही बेटी हिना भी परिवार के संपर्क में रहती थी। नियाज बानो अपने सात वर्षीय धेवते (नाती) आफाक के साथ घर में थीं। सुबह बेटी चाय लेकर पहुंची तो दोनों की हत्या का पता चला।
कुंडल गायब होने से लूट की आशंका
नियाज बानो के कानों में सोने के कुंडल थे, जो वारदात के बाद गायब मिले। घर में नानी और धेवते (नाती) की हत्या तथा कुंडल गायब होने से लूट के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। एक पायल घर में पड़ी मिली। घर से अन्य कोई सामान गायब हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है।
सुबह चाय लेकर पहुंची बेटी ने देखे शव
रोजाना की तरह सुबह बेटी हिना अपनी मां के घर चाय लेकर पहुंची थी। घर के अंदर पहुंचते ही उसकी मां और भतीजे के शवों पर पड़ी। यह दृश्य देखकर वह घबरा गई और शोर मचाने लगी। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। प्रधान की सूचना पर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।