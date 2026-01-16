यूपी में डबल मर्डर: भाई ने बहन के प्रेमी को मार डाला, बचाने आई भाभी की भी कर दी हत्या

संक्षेप: फतेहपुर में बहन के प्रेम-प्रसंग से बौखालाए भाई ने खूनी खेल खेला। भाई ने बहन के प्रेमी को चाकू से गोदकर मार डाला। बहन पर भी चाकू से हमला करके घायल कर दिया। हत्या की खबर से सनसनी फैल गई।

यूपी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। प्रेम-प्रसंग के विरोध में पहले जंगल में आरोपी ने पड़ोसी युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी। फिर घर पहुंचकर अपनी बहन और भाभी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर दिए। मोहल्ले के लोग जब तक बचाने पहुंचते आरोपी हमला कर फरार हो गया। गंभीर हालत में बहन और भाभी को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां भाभी को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक इलाज के बाद बहन को कानपुर रेफर कर दिया गया। बहन की हालत भी नाजुक बताई जा रही है।

हसवा कस्बे के चौधराना मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय फैजान घर से क्रिकेट खेलने की बात कह कर निकला था। पड़ोसी दिलदार भी फैजान के पास पहुंच गया। वहीं दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद दिलदार ने चाकू निकाल कर फैजान पर ताबड़तोड़ वार कर दिये। उसका गला रेत दिया। मौके पर ही फैजान की मौत हो गई। फिर दिलदार घर पहुंचा और अपनी 22 वर्षीय बहन मन्नो पर चाकू से वार कर दिये। घर में मौजूद 30 वर्षीय भाभी जिकरा परवीन पत्नी आमिर उर्फ बल्लू ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी चाकू से कई वार कर दिये और फिर थाने पहुंच गया। चीख पुकार सुन कर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। दोनों लहूलुहान हालत में पड़ी थी।