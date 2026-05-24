यूपी में डबल मर्डर से सनसनी: अवैध संबंधों के शक में पत्नी और प्रॉपर्टी डीलर पिता की गोली मारकर हत्या
बुलंदशहर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। कोतवाली खुर्जा नगर की जंक्शन रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र के गांव कलंदरगढ़ी में अवैध संबंधों के शक में क्लीनिक संचालक ने अपने प्रापर्टी डीलर पिता और पत्नी की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी।
Bulandshahr Murder: यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। कोतवाली खुर्जा नगर की जंक्शन रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र के गांव कलंदरगढ़ी में अवैध संबंधों के शक में क्लीनिक संचालक ने अपने प्रापर्टी डीलर पिता और पत्नी की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद ही पुलिस को हत्या की सूचना दी। मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गांव कलंदरगढ़ी निवासी मोमिन गांव सुधेशपुर में क्लीनिक का संचालक है। रविवार की दोपहर अवैध संबंधों के शक में उसने अपने प्रापर्टी डीलर पिता रियाजुद्दीन (48 वर्ष) और पत्नी शना (22 वर्ष) को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी।
पिता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पत्नी शना गंभीर रूप से घायल हो गई। गोली मारने की खबर खुद आरोपी ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और घायल शना को जटिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने शना को भी मृत घोषित कर दिया। मौके पर फॉरेंसिक टीम में पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाए हैं। थाना प्रभारी रामफल सिंह ने बताया कि मोमिन ने अवैध संबंधों के शक के चलते पत्नी और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है। जांच की जा रही है।
शामली में पति ने ले ली पत्नी की जान, अवैध संबंध का था शक
वहीं दूसरी ओर अवैध संबंध के शक में हत्या का मामला शामली से भी सामने आया है। कैराना के मोहल्ला खेल कला काजीवाला बाग निवासी इशरत ने 16 साल पहले गांव खेड़ा कुरतान निवासी आशु से प्रेम विवाह किया था। इशरत और आशु के पांच बच्चे हैं। आशु, पत्नी के साथ बागपत के सरूरपुर क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। शुक्रवार रात ईंट भट्ठे पर इशरत की मौत हो गई और आशु सुबह करीब चार बजे पत्नी के शव को लेकर अपने गांव खेड़ा कुरतान पहुंचा। आननफानन में वह शव को दफनाने की तैयारी करने लगा। इस बीच ग्रामीण भी एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने इशरत की मौत का कारण पूछा तो आशु संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और चुपचाप वहां से फरार हो गया। इस पर ग्रामीणों ने सूचना पुलिस और इशरत के मायके वालों को दी। पुलिस और मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। इशरत के भाई इंतजार ने बताया कि आशु ईंट भट्ठा मजदूर है।
बच्चों ने खोला हत्या का राज
आशु के गांव से फरार होने के बाद इशरत के बच्चों मुस्तफा, मुर्तजा, आयन, सिहान और आइना ने शुक्रवार रात हुई घटना को बयां कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि हत्या की पूरी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। महिला के भाई इंतजार ने सरूरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।