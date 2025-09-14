यूपी में डबल र्मडर: जौनपुर में तड़तड़ाईं गोलियां, सगे भाइयों को उतारा मौत के घाट
यूपी के जौनपुर में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। बदमाशों ने सगे भाइयों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में वारदात के बाद सनसनी फैल गई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की है। फिलहाल हत्या का कारण पता नहीं चल सका है।
यूपी में एक बार फिर बदमाशों ने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी है। जौनपुर में एक बार फिर गोलियां तड़तड़ाईं हैं। सगे भाइयों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास हुई। बाइक सवार बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फरार हो गए। बदमाश भी बाइक से ही आए थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। वारदात की खबर लगते ही कई स्थानों पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान भी चलाया गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है।
बताया जाता है कि रामनगर के मझगवां गांव निवासी 50 वर्षीय शाहजहां बाइक से अपने भाई 46 वर्षीय जहांगीर के साथ शाम को बादशाहपुर गए थे। दोनों रात में वापस घर लौट रहे थे। रामनगर गांव के पास बाइक से पहुंचे बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग जुटते बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेस को फोन किया।
शाहजहां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि जहांगीर को गंभीर हालत में प्रयागराज के एक अस्पताल में ले जाया गया। जहां कुछ देर बाद जहांगीर की भी मौत हो गई। फिलहला घटना का कारण पता नहीं चल सका है। थाना प्रभारी मुंगरा बादशाहपुर केके सिंह ने बताया कि गोली लगने से दो भाइयों की मौत हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपीआरए आतिश कुमार सिंह, सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा भी पहुंच गईं। आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर भी बदमाशों का सुराग लगाने की कोशिश हो रही है।