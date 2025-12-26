सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी, हत्यारोपी पिता-पुत्र की सड़क पर दौड़ाकर हत्या; कूच डाला सिर

संक्षेप: आरोपियों ने पिता-पुत्र का सिर कूच डाला। दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। पिता-पुत्र का शव सड़क किनारे खंती में फेंककर आरोपी भाग गए। सूचना पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पिता-पुत्र भी हत्यारोपी थे।

यूपी के सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर इलाके में शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट से लौट रहे हत्यारोपित पिता-पुत्र की सड़क पर दौड़ाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पिता-पुत्र का सिर कूच डाला। पिता-पुत्र का शव सड़क किनारे खंती में फेंककर आरोपी भाग गए। इस सनसनीखेज वारदात से दहशत फैल गई। सूचना पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तहरीर पर आरोपी रामू समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। पिता-पुत्र हत्या के आरोप में जमानत पर थे।

इमलिया सुल्तानपुर के फत्तेपुर मातिनपुर निवासी छोटे खान उर्फ अख्तर (उम्र 65 वर्ष) बेटे के मैसूर खां (उम्र 45 वर्ष) के साथ कुछ समय से लखीमपुर के मितौली में रह रहे थे। गुरुवार को छोटे खान और मैसूर को गांव के ही रामू से पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया था। तब पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई की थी।

शुक्रवार को छोटे खान बेटे मैसूर के साथ एसडीएम महोली कोर्ट से जमानत करा कर घर लौट रहे थे। रात करीब आठ बजे छोटे खान और मैसूर गांव के पास स्थित पंचायत भवन के पास पहुंचे थे , तभी रामू से फिर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में रामू पक्ष से आधा दर्जन लोग आ गए।