Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdouble murder in sitapur father and son murdered on road
सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी, हत्यारोपी पिता-पुत्र की सड़क पर दौड़ाकर हत्या; कूच डाला सिर

सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी, हत्यारोपी पिता-पुत्र की सड़क पर दौड़ाकर हत्या; कूच डाला सिर

संक्षेप:

आरोपियों ने पिता-पुत्र का सिर कूच डाला। दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। पिता-पुत्र का शव सड़क किनारे खंती में फेंककर आरोपी भाग गए। सूचना पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज  किया गया है। पिता-पुत्र भी हत्यारोपी थे।

Dec 26, 2025 11:46 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सीतापुर
share Share
Follow Us on

यूपी के सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर इलाके में शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट से लौट रहे हत्यारोपित पिता-पुत्र की सड़क पर दौड़ाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पिता-पुत्र का सिर कूच डाला। पिता-पुत्र का शव सड़क किनारे खंती में फेंककर आरोपी भाग गए। इस सनसनीखेज वारदात से दहशत फैल गई। सूचना पर एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह और सीओ महोली टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तहरीर पर आरोपी रामू समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। पिता-पुत्र हत्या के आरोप में जमानत पर थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इमलिया सुल्तानपुर के फत्तेपुर मातिनपुर निवासी छोटे खान उर्फ अख्तर (उम्र 65 वर्ष) बेटे के मैसूर खां (उम्र 45 वर्ष) के साथ कुछ समय से लखीमपुर के मितौली में रह रहे थे। गुरुवार को छोटे खान और मैसूर को गांव के ही रामू से पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया था। तब पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई की थी।

ये भी पढ़ें:खेल मैदान पर मर्डर! अचानक चली गोली और खून से लथपथ हो गिरा 11 वीं का छात्र

शुक्रवार को छोटे खान बेटे मैसूर के साथ एसडीएम महोली कोर्ट से जमानत करा कर घर लौट रहे थे। रात करीब आठ बजे छोटे खान और मैसूर गांव के पास स्थित पंचायत भवन के पास पहुंचे थे , तभी रामू से फिर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में रामू पक्ष से आधा दर्जन लोग आ गए।

ये भी पढ़ें:ग्राहक सेवा केंद्र का शटर बंद कर संचालक की बेरहमी से हत्या, सिपाही है बेटा

पिता-पुत्र ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आरोपियों ने सड़क पर दौड़ाकर मारा। आरोपियों ने छोटे खान और मैसूर का सिर कूच डाला। बताया जा रहा है कि दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। 20 फीट तक सड़क पर मांस के लोथड़े फैल गए। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि तहरीर पर आरोपी समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश दी। पुलिस का दावा हे कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |