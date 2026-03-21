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यूपी में ईद पर डबल मर्डर: प्रधान के दो भाइयों की तलवार से काटकर हत्या, एक घंटे तक चला खूनी संघर्ष

Mar 21, 2026 11:34 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
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यूपी के मेरठ में ईद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक घंटे तक चले इस विवाद में प्रधान के दो भाइयों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया।

यूपी में ईद पर डबल मर्डर: प्रधान के दो भाइयों की तलवार से काटकर हत्या, एक घंटे तक चला खूनी संघर्ष

Meerut Double Murder: मेरठ में ईद पर सरधना के मेहरमती गणेशपुर ग्राम प्रधान के दो छोटे भाइयों की मामूली कहासुनी पर तलवार और छुरी से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष में करीब एक घंटे तक लाठी डंडे चले और धारदार हथियार चले, जिनमें आधा दर्जन लोग भी घायल हैं। वारदात के बाद गांव में तनाव के चलते पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

सरधना के मेहरमती गणेशपुर गांव में सईद वर्तमान प्रधान है। ईद पर शनिवार शाम करीब 6.30 बजे सईद का भतीजा सलमान पुत्र वाजुद्दीन और तौहीद का गांव निवासी चुन्नू से विवाद हो गया। चुन्नू पक्ष ने मिलकर सलमान और तौहीद को पीट डाला। सूचना मिलने पर सईद के दो भाई 48 वर्षीय भूरा और 45 वर्षीय सहीमुद्दीन मौके पर पहुंच गए। सलमान और तौहीद को उठाकर अस्पताल ले जाने के दौरान चुन्नू पक्ष ने दोबारा हमला कर दिया और धारदार हथियार (छुरी और तलवार) से भूरा और सहीमुद्दीन को गोद डाला। सईद पक्ष भी मौके पर पहुंच गया और मौके पर बवाल हो गया। दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले।

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गांव में भारी फोर्स तैनात

एक घंटे दोनों पक्ष में संघर्ष होता रहा, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। हमले में भूरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सहीमुद्दीन की जिला अस्पताल लाने के समय मौत हो गई। प्रधान पक्ष से एहसान पुत्र मूसा, अजहरुद्दीन, औहीद, आमिर और मंसूर घायल हो गए। दूसरे पक्ष से साजिद, साकिब घायल हैं। सूचना पर चार थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी देहात अभिजीत कुमार भी सरधना पहुंच गए। गांव में भारी फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी चुन्नू, साजिद समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश में दबिश दी जा रही है। प्रधान सईद ने दर्जनभर आरोपियों को नामजद कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

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पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर की थी पति की हत्या

वहीं दूसरी ओर हापुड़ जिले में पत्नी द्वारा पति की हत्या कराए जाने का मामला सामने आया है।गढ़मुक्तेश्वर नगर के मोहल्ला आदर्श नगर में हुई राजपाल सिंह की हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। मृतक दोनों के बीच अवरोधक बन रहा था। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर हत्याकांड में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। वहीं हत्यारोपी प्रेमी की तलाश की जा रही है। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि नगर के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी राजपाल सिंह का शव नगर के ही कब्रिस्तान के निकट लोहे के कंटीले तारों पर पड़ा हुआ मिला था। घटना के बाद मृतक के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने शुक्रवार को पुलिस ने मृतक की पत्नी रजनी को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की तो पहले तो जानकारी होने से इंकार करने लगी। सख्ती से पूछताछ में रजनी ने अपने प्रेमी बंटी के साथ राजपाल सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि उनका बंटी से तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी पर उसका पति अवरोध पैदा कर रहा था। दोनों के मिलने पर रोक भी लगा रहा था। इससे तंग आकर उन्होंने उसको घर से बुलाकर कब्रिस्तान में ले जाकर सिर और मुंह पर डंडे से हमला करते हुए हत्या कर दी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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