Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDouble murder in Mainpuri sleeping elderly couple shot dead
मैनपुरी में आधी रात डबल मर्डर, बदमाशों ने घर में सो रहे वृद्ध दंपति की गोली मारकर की हत्या

मैनपुरी में आधी रात डबल मर्डर, बदमाशों ने घर में सो रहे वृद्ध दंपति की गोली मारकर की हत्या

संक्षेप:

मैनपुरी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां घर के अंदर सो रहे एक वृद्ध दंपति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के सिर में गोलियां मारी गईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

Jan 27, 2026 01:21 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मैनपुरी
share Share
Follow Us on

यूपी के मैनपुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम फूलापुर में मंगलवार देर रात घर के अंदर सो रहे एक वृद्ध दंपति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। दोनों के सिर में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दोहरे हत्याकांड से गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतकों की पहचान फूलापुर के रहने वाले 60 साल के महेश चंद्र शाक्य और उनकी 57 वर्षीय पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दंपति रात में अपने घर के एक कमरे में अलग-अलग चारपाइयों पर सो रहे थे। इसी दौरान किसी समय अज्ञात लोग घर में घुसे और दोनों को निशाना बनाकर सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनने के बाद भी आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हमलावर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:पारिवारिक कलह से टूटे सगे भाई-बहन, दोनों ने जहर खाकर की आत्महत्या

बुधवार सुबह जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी ग्रामीण राहुल मिठास, सीओ करहल अजय चौहान और थाना प्रभारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीमों को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए।

फॉरेंसिक टीम ने कमरे और आसपास के क्षेत्र से अहम सुराग इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस आपसी रंजिश, लूट या अन्य कोणों से मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि मृतक दंपति के दो बेटे हैं, जो गुरुग्राम में टैक्सी चलाते हैं और घटना के समय गांव में मौजूद नहीं थे। अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Mainpuri Mainpuri News Mainpuri Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |