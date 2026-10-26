लखनऊ में ट्रिपल मर्डर; आरएसएस नेता के साथ भाई और बेटे को भी गोली से उड़ाया

राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर आरएसएस नेता के परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। आरएसएस नेता, उनका बेटा और भाई मारे गए हैं। वारदात सआदतगंज के नौबस्ता इलाके में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। फायरिंग का आरोप नेवी के एक जवान पर लगा है।

राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर आरएसएस नेता समेत उनके परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई है। सआदतगंज के नौबस्ता इलाके में मंदिर के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। ताबड़तोड़ फायरिंग और मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर आसपास के थानों की पुलिस के साथ ही आला अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरएसएस नेता और उनके परिवार की इस तरह हत्या से सियासी माहौल भी गरमाने की आशंका जताई जा रही है।

सआदतगंज के नौबस्ता में के ब्राह्मणी टोला में आरएसएस के नेता शिवाजी तिवारी (65) अपने भाई शिवेंद्र तिवारी (55), बेटे सुयश तिवारी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे। सोमवार की सुबह घर के सामने ही स्थित मंदिर के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर उनका पड़ोसी ऋषभ शुक्ला से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषभ घर से पिस्टल ले आया और फायरिंग शुरू कर दी। दिनदहाड़े गोलीबारी से अफरातफरी मच गई। उसने शिवाजी, शिवेंद्र और सुयश तीनों को गोली मार दी। मौके पर ही शिवाजी और सुयश की मौत हो गई। शिवेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और शवों को कब्जे में लिया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं। आरोपी ऋषभ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषभ नेवी का जवान बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में पुराना विवाद चल रहा था। गाड़ी को लेकर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया।

पुलिस ने तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। जेसीपी क्राइम अपर्णा भी मौके पर पहुंची हैं। डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव, बाजारखाला एसीपी रंजीत कुमार के साथ सआदतगंज, बाजारखाला और तालकटोरा थाने की पुलिस पहुंची है।

डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शिवा तिवारी और ऋषभ शुक्ला का परिवार परिवार है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। ऋषभ ने अपनी पिस्टल से फायरिंग की। दो की मौके पर मौत हो गई। तीसरे की अस्पताल में मौत हुई। आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद कर ली गई है।