Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdouble murder in kushinagar a maniac attacked his mother and wife pelting them with bricks and stones
कुशीनगर में डबल मर्डर, सिरफिरे ने मां और पत्नी पर बोला हमला; ईंट-पत्थर से कूच कर मार डाला

कुशीनगर में डबल मर्डर, सिरफिरे ने मां और पत्नी पर बोला हमला; ईंट-पत्थर से कूच कर मार डाला

संक्षेप:

सिरफिरे ने अपनी मां और पत्नी पर हमला बोल दिया। उसने पास रखी ईंट और पत्थर उठा लिया और मां-पत्नी दोनों पर वार करने शुरू कर दिए। दोनों को कूचकर मार डाला। मां और पत्नी बुरी तरह चीखती-चिल्लाती रहीं लेकिन बेरहम सिरफिरे को दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह दोनों की जान लेकर ही शांत हुआ।

Jan 12, 2026 04:39 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

Double Murder in Kushinagar: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डबल मर्डर हो गया है। यहां एक सिरफिरे ने अपनी मां और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। उसने ईंट-पत्थर से कूचकर दोनों की जान ले ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी है। लोग हैरान हैं कि आखिर आरोपी ने अपनी ही मां और पत्नी की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों कर डाली। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वारदात, कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के परसा गांव में हुई। सोमवार को अचानक घर में कलह शुरू हो गई। जानें क्या बात हुई कि मनबढ़ युवक गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने अपनी मां और पत्नी पर हमला बोल दिया। सिरफिरे ने पास रखी ईंट और पत्थर उठा लिया। उसने मां और पत्नी दोनों पर वार करने शुरू कर दिए। दोनों को कूचकर मार डाला। इस दौरान मां और पत्नी बुरी तरह चीखती-चिल्लाती रहीं लेकिन बेरहम सिरफिरे को दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह दोनों की जान लेकर ही शांत हुआ।

ये भी पढ़ें:पति गिड़गिड़ाता रहा, पत्नी ने लगा ली फांसी; 3 साल पहले दोनों ने की थी लव मैरिज

पुलिस ने बताया

दो महिलाओं की हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने शुरुआती छानबीन के बाद बताया कि सिकंदर गुप्ता (उम्र 32 वर्ष) पुत्र स्व बनवारी गुप्ता ने अपनी मां रूना देवी (उम्र 50 वर्ष) और पत्नी प्रियंका (उम्र 28 वर्ष) की पत्थर और ईंट से कूचकर हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ के रोहतास अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग, जान बचाने को कूदी महिला की मौत

प्रथम दृष्टया मामला परिवारिक विवाद का लग रहा है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है। आरोपी सिकन्दर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एएसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |