गाजीपुर में एक महिला और उसकी 12 साल की बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बुधवार दिनदहाड़े एक महिला और उसकी 12 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जबकि फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई।

पुलिस के अनुसार, घटना नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा गांव की है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीया जायमून निशा (35) और उनकी 12 साल की बेटी मैमून निशा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। उन्होंने बताया कि दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने वालों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गाजीपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना का जानकारी देते हुए लिखा कि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है। मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हरदोई में मां से मारपीट का विरोध करने पर बेटे ने पिता को मार डाला उधर, हरदोई में मां से मारपीट करने का विरोध करने पर बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।