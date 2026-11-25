गाजीपुर में दिनदहाड़े डबल मर्डर, मां-बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या
गाजीपुर में एक महिला और उसकी 12 साल की बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बुधवार दिनदहाड़े एक महिला और उसकी 12 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जबकि फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई।
पुलिस के अनुसार, घटना नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा गांव की है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीया जायमून निशा (35) और उनकी 12 साल की बेटी मैमून निशा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। उन्होंने बताया कि दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। वारदात को अंजाम देने वालों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गाजीपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना का जानकारी देते हुए लिखा कि पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है। मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
हरदोई में मां से मारपीट का विरोध करने पर बेटे ने पिता को मार डाला
उधर, हरदोई में मां से मारपीट करने का विरोध करने पर बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
शहर के मोहल्ला राधानगर निवासी रामेन्द्र सिंह मंगलवार की देर रात में अपनी पत्नी अंजू सिंह के साथ मारपीट कर रहा था। इस दौरान उसके बेटे सत्यम सिंह ने विरोध किया। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान सत्यम ने धारदार हथियार से पिता पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से रामेन्द्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि पिता-पुत्र के बीच विवाद के दौरान बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें