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देवरिया में डबल मर्डर, बाइक सवार दो युवकों की चाकू मारकर हत्या

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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देवरिया से डबल मर्डर की घटना सामने आई है। जहां मंगलवार की आधी रात को बाइक सवार दो युवकों की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। एक साथ दो युवकों के हत्या की सूचना के बाद  हड़कंप मच गया  उधर, मौके पर पहुंचे। वहीं, अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।

Double murder in Deoria
देवरिया में डबल मर्डर

देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। यूपी के देवरिया जिले से डबल मर्डर की घटना सामने आई है। जहां मईल थाना क्षेत्र के बढ़या हरदो के समीप मंगलवार की आधी रात को बाइक सवार दो युवकों की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। एक साथ दो युवकों के हत्या की सूचना के बाद सनसनी फैल गई। उधर, मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं, अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

मईल थाना क्षेत्र के ईटहुरा हजाम के रहने वाले विनय यादव और करजहां निवासी वकील यादव एक ही बाइक से रात को लार की तरफ गए थे। आधी रात को दोनों लोग घर को लौट रहे थे, अभी रामजानकी मार्ग पर बढ़या हरदो के समीप पहुंचे थे कि अज्ञात लोगों ने दोनों की चाकू मार कर हत्या कर दी और फरार हो गए। उधर से गुजर रहे लोगों ने दोनों को घायल देख पुलिस को सूचना दीं पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। दोनों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।

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सूचना मिलने पर एसपी अभिजीत आर शंकर भी रात को मौके पर पहुंच गए। एसपी अभिजीत आर शंकर ने कहा कि दोनों लोगों की हत्या हुई है। मामले में केस दर्ज किया जा रहा है। घटना के पर्दाफाश को तीन टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हत्यारोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।

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बागपत में दूल्हे के चचेरे भाई की सुआ से घोपकर हत्या

उधर, बागपत से भी एक युवक की हत्या की खबर सामने आई है। जहां कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव बकली में मंगलवार देर शाम शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल के बाहर हुए विवाद में दूल्हे के चचेरे भाई की बर्फ तोड़ने वाले सुए से गोदकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बैंक्वेट हॉल के सामने कुछ लोग ई रिक्शा में बैठकर शराब पी रहे थे। रिक्शआ हटाने को लेकर ही कहासुनी बढ़ गई थी। उधर, सनसनीखेज वारदात के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सूचना पर एएसपी सिटी और सीओ सिटी ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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