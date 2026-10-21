देवरिया में डबल मर्डर, बाइक सवार दो युवकों की चाकू मारकर हत्या

देवरिया से डबल मर्डर की घटना सामने आई है। जहां मंगलवार की आधी रात को बाइक सवार दो युवकों की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। एक साथ दो युवकों के हत्या की सूचना के बाद हड़कंप मच गया उधर, मौके पर पहुंचे। वहीं, अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है।

देवरिया, हिन्दुस्तान टीम। यूपी के देवरिया जिले से डबल मर्डर की घटना सामने आई है। जहां मईल थाना क्षेत्र के बढ़या हरदो के समीप मंगलवार की आधी रात को बाइक सवार दो युवकों की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। एक साथ दो युवकों के हत्या की सूचना के बाद सनसनी फैल गई। उधर, मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं, अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

मईल थाना क्षेत्र के ईटहुरा हजाम के रहने वाले विनय यादव और करजहां निवासी वकील यादव एक ही बाइक से रात को लार की तरफ गए थे। आधी रात को दोनों लोग घर को लौट रहे थे, अभी रामजानकी मार्ग पर बढ़या हरदो के समीप पहुंचे थे कि अज्ञात लोगों ने दोनों की चाकू मार कर हत्या कर दी और फरार हो गए। उधर से गुजर रहे लोगों ने दोनों को घायल देख पुलिस को सूचना दीं पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। दोनों के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया था। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया।

सूचना मिलने पर एसपी अभिजीत आर शंकर भी रात को मौके पर पहुंच गए। एसपी अभिजीत आर शंकर ने कहा कि दोनों लोगों की हत्या हुई है। मामले में केस दर्ज किया जा रहा है। घटना के पर्दाफाश को तीन टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हत्यारोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं।