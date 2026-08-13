यूपी के मंदिर में गड़ा मिला दो युवकों का शव, अवैध संबंधों में महंत ने उतारा मौत के घाट
यूपी के बागपत में बीस दिनों से लापता दो युवकों का शव मंदिर में गड़ा मिला है। मंदिर के महंत ने ही युवकों को मारकर वहां गाड़ा था। महंत फिलहाल फरार है और उसके दो शिष्यों को पकड़ा गया है।
यूपी के बागपत से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां दो युवकों की हत्या कर गणेश मंदिर परिसर में ही जमीन में गाड़ दिया गया है। 20 दिन से लापता दोनों युवकों की लगातार तलाश हो रही थी। बुधवार को पुलिस को सुराग मिला। पता चला कि मंदिर का महंत फरार है। इसके बाद उसके दो शिष्यों को हिरासत में लिया गया तो शव जमीन में गड़ा होने की जानकारी मिली। देर रात शवों को निकाल लिया गया। रात तीन बजे शवों को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि महंत का अवैध संबंध मारे गए एक युवक की बहन से था। इसकी जानकारी होने पर दोनों महंत को समझाने गए थे। इसी दौरान विवाद में दोनों की हत्या कर दी गई। जघन्य घटना के बाद से गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
25 जुलाई से लापता थे दोनों दोस्त
बताया जाता है कि सिगोली तगा गांव निवासी रिड़कू का बेटा इसरार और गांव के ही मुकेश का दिव्यांग बेटा अंकित गहरे दोस्त थे। 25 जुलाई को दोनों घर से अपनी बाइक लेकर घूमने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ ही आसपास के इलाकों में उनकी काफी खोजबीन की। कहीं से कोई सुराग नहीं मिलने पर 29 जुलाई को चांदीनगर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद से ही पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी।
कड़ाई होते ही महंत के शिष्यों ने खोली जबान
मामले की जांच के दौरान पुलिस को मंदिर के महंत को लेकर सूचना मिली। पड़ताल आगे बढ़ी तो रटौल मार्ग पर स्थित लहचौड़ा के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के महंत नरेश नाथ की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस महंत से पूछताछ के लिए मंदिर पहुंची तो वह फरार था। पुलिस ने मंदिर में मौजूद उसके दो शिष्यों को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ होते ही शिष्यों ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया।
हत्या के कारण का खुलासा जल्द
महंत के शिष्यों की निशानदेही पर पुलिस टीम, फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मंदिर परिसर पहुंची। गड्ढा खुदवाकर दोनों शवों को बाहर निकाला। शव मिलने की सूचना मिलते ही दोनों युवकों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शवों देख मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी फोर्स बुला ली गई। थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी महंत की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।