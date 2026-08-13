यूपी के मंदिर में गड़ा मिला दो युवकों का शव, अवैध संबंधों में महंत ने उतारा मौत के घाट

यूपी के बागपत में बीस दिनों से लापता दो युवकों का शव मंदिर में गड़ा मिला है। मंदिर के महंत ने ही युवकों को मारकर वहां गाड़ा था। महंत फिलहाल फरार है और उसके दो शिष्यों को पकड़ा गया है।

यूपी के बागपत से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां दो युवकों की हत्या कर गणेश मंदिर परिसर में ही जमीन में गाड़ दिया गया है। 20 दिन से लापता दोनों युवकों की लगातार तलाश हो रही थी। बुधवार को पुलिस को सुराग मिला। पता चला कि मंदिर का महंत फरार है। इसके बाद उसके दो शिष्यों को हिरासत में लिया गया तो शव जमीन में गड़ा होने की जानकारी मिली। देर रात शवों को निकाल लिया गया। रात तीन बजे शवों को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि महंत का अवैध संबंध मारे गए एक युवक की बहन से था। इसकी जानकारी होने पर दोनों महंत को समझाने गए थे। इसी दौरान विवाद में दोनों की हत्या कर दी गई। जघन्य घटना के बाद से गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

25 जुलाई से लापता थे दोनों दोस्त बताया जाता है कि सिगोली तगा गांव निवासी रिड़कू का बेटा इसरार और गांव के ही मुकेश का दिव्यांग बेटा अंकित गहरे दोस्त थे। 25 जुलाई को दोनों घर से अपनी बाइक लेकर घूमने निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ ही आसपास के इलाकों में उनकी काफी खोजबीन की। कहीं से कोई सुराग नहीं मिलने पर 29 जुलाई को चांदीनगर थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद से ही पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी।

कड़ाई होते ही महंत के शिष्यों ने खोली जबान मामले की जांच के दौरान पुलिस को मंदिर के महंत को लेकर सूचना मिली। पड़ताल आगे बढ़ी तो रटौल मार्ग पर स्थित लहचौड़ा के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के महंत नरेश नाथ की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस महंत से पूछताछ के लिए मंदिर पहुंची तो वह फरार था। पुलिस ने मंदिर में मौजूद उसके दो शिष्यों को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ होते ही शिष्यों ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया।