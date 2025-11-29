रेप के बाद मासूम के टुकड़े कर चूल्हे में जलाने वाले को दोहरी उम्रकैद, आखिरी सांस तक जेल में रखा जाएगा
हमीरपुर में मासूम के साथ रेप और शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर चूल्हे में जलाने वाले हैवान को कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को आखिरी सांस जेल में रखने का आदेश दिया गया। साथ ही 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यूपी के हमीरपुर में मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद रेप और नृशंस तरीके से हत्या कर शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर चूल्हे में जलाने वाले हैवान को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कीर्ति माला सिंह की अदालत ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को आखिरी सांस जेल में रखने का आदेश दिया गया। 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रोंगटे खड़े करने वाली यह घटना 25 जून 2020 की रात मौदहा कस्बे के एक मोहल्ले में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कस्बे में रोड किनारे डेरा डालकर रहने वाली महिला 25 जून की रात अपनी आठ साल की बेटी के साथ चारपाई पर सो रही थी। देर रात करीब 2:30 बजे जब महिला की नींद खुली तो बेटी चादर समेत गायब थी। आसपास तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। उसने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वारदात वाली रात के दूसरे दिन 26 जून की सुबह रागौल मोहल्ले के लोगों ने संतोष कोरी के घर से मांस जलने की दुर्गंध उठने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच संतोष को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा राज खुल गया। संतोष ने पुलिस को जो सच्चाई बताई उससे रोंगटे खड़े हो गए।
संतोष के अनुसार, उसने बच्ची को सोते समय चादर समेत उठाकर अपने घर लाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर शव के छोटे-छोटे टुकड़े किए और रातभर चूल्हे में जलाता रहा। पुलिस ने उसके घर से खून से सना चाकू, लोहे का तवा, बच्ची के दांत का टुकड़ा और हड्डियों के अवशेष बरामद किए थे। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। मां की तहरीर पर संतोष के खिलाफ हत्या, पाक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कीर्ति माला सिंह ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए संतोष को दोषी पाया। उसे पाक्सो में आजीवन कारावास व हत्या में भी आजीवन कारावास के साथ ही 66 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि मृतका के आश्रितों को दी जाएगी। दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रखने के आदेश हुए।