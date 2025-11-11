यूपी में डबल एनकाउंटर; चार राज्यों में दहशत बने हुए थे एसटीएफ के हाथों मारे गए टिड्डा और दीनू

संक्षेप: मेरठ एनकाउंटर में मारे गए टिड्डा और दीनू पश्चिमी यूपी के आधा दर्जन जिलों के साथ ही पड़ोसी राज्यों दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा में दहशत का पर्याय बने हुए थे। 2020 में घर में लूटपाट के दौरान दो भाइयों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। एक भाई को रास्ते में ही मारकर फेंक दिया था।

यूपी में मेरठ एसटीएफ ने सोमवार की देर रात एनकाउंटर में दो बदमाशों आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू को मार गिराया। दोनों बदमाश पश्चिमी यूपी के आधा दर्जन जिलों के साथ ही पड़ोसी राज्यों दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा में दहशत का पर्याय बने हुए थे। 2020 में घर में लूटपाट के दौरान दो भाइयों का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। एक भाई को रास्ते में ही मारकर फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार आठवीं तक शिक्षा लेने वाला आसिफ उर्फ टिड्डा बचपन से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया।

टिड्डा मूल रूप से गाजियाबाद जिले के गांव कलछीना का रहने वाला था। वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। पिता की मौत के बाद वह परिवार को लेकर मेरठ के रसीद नगर में रहने लगा। यहां अपने ही जैसे कुछ और लड़कों को साथ लेकर गैंग बनाया और लूटपाट, की वारदातों को अंजाम देने लगा।

2005 में ब्रह्मपुरी थाने में उसके खिलाफ चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया आसिफ और उसके गैंग ने मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर समेत पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में लूट, हत्या, डकैती, हमला जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया। 2013 में मेरठ पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट खोल दी थी। पुलिस के अनुसार वर्तमान में उसके खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज थे।

दूसरे बदमाश दीनू मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खिवाई का रहने वाला था। वह 2007 से अपराध की दुनिया में उतरा और आसिफ के गैंग से जुड़ गया। सरुरपुर थाने में 2009 में उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई थी। दीनू मुजफ्फरनगर में मार्च 2020 में डकैती और अपहरण के बाद हत्या करने की वारदात में शामिल था।

दोनों पर दर्ज थे 90 मुकदमे आसिफ उर्फ टिड्डा मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बनिया वाला खेत रशीदनगर का निवासी था। वह मूल रूप से गाजियाबाद के भोजपुर के कलछीना गांव का था। उसके खिलाफ यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में 65 मुकदमे दर्ज थे। इसकी हिस्ट्रीशीट ब्रह्मपुरी थाने में 74-ए नंबर से खुली हुई है। वहीं, दीनु निवासी खिवाई थाना सरूरपुर के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज थे। आरोपी की थाने में हिस्ट्रीशीट नंबर 298-ए भी 2009 से खुली थी।

दूल्हे को निकाह से पहले अपहरण कर मार डाला था मेरठ। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र के गांव हुसैनाबाद बनवाड़ा में 13 मार्च 2020 को अब्दुल वहाब पुत्र दिलशाद के घर में घुसकर आसिफ गैंग ने लूटपाट की थी। अब्दुल वहाब और उसके भाई इस्माइल का अपहरण कर लिया और दोनों को साथ ले गए थे। रास्ते में इस्माइल को फेंक दिया था और अब्दुल वहाब की हत्या कर दी थी। अब्दुल की दो दिन बाद शादी होनी थी।