डबल इंजन की डबल हार, बेरोजगार स्नातकों का फैसला; भाजपा की 6 जीती सीट पर भी अखिलेश का सवाल

यूपी विधान परिषद की 11 सीटों में भाजपा की जीती छह सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखकर भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया है।

UP MLC Election Result: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 11 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में छह सीटों पर भाजपा के प्रदर्शन को 'डबल इंजन' की 'डबल हार' करार दिया। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर अखिलेश ने दावा किया कि इन नतीजों ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत की नींव रख दी है। सोशल मीडिया एक्स पर भी अखिलेश ने भाजपा की जीती छह सीटों पर सवाल खड़े करते हुए तंज कसा है।

वोटरों के नाम संदेश लिखते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा एक 'फ़्लॉप शो' बन गई है। भाजपा वाले वाराणसी में पहले ‘काउंटिंग’ में हारे, फिर दोबारा ‘री-काउंटिंग’ में हारे, मतलब दो बार मतगणना हुई और दोनों बार भाजपा और उनके संगी-साथी हारे। ये डबल इंजन की डबल हार है। विधान परिषद के चुनावों में भाजपा की हार ने 2027 में होने वाले उ.प्र. विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना लिख दी है। ये एक तरफ़ भाजपा की ‘शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षा’ विरोधी नीतियों की हार है, तो दूसरी तरफ़ पढ़े-लिखे ‘बेरोज़गार स्नातकों’ ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है। अखिलेश ने आगे लिखा, भाजपा ने हर समाज को जिस तरह ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ किया है, उससे सभी उत्पीड़ित एक साथ आ गए हैं।

95 प्रतिशत हो गया है पीडीए का जनाधार अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए का जनाधार अब 95% हो गया है, क्योंकि ‘जो पीड़ित, वो पीडीए’! इससे भाजपा में अस्तित्व का संकट शुरू हो गया है, क्योंकि भाजपा के अंदर तो सभी लोग जानते हैं कि जो सीटें भाजपा जीती भी है, वो भी हेराफेरी से जीती गई हैं। भाजपा की अंदरूनी फूट से डबल इंजन की टकराहट और बढ़ गई है। इसीलिए भाजपाई प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत पूरी तरह हार गए हैं। जो भाजपा अब तक प्रत्याशियों का सर्वे करा रही थी, वो अब दूरबीन लेकर प्रत्याशी ढूँढ़ रही है, पर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की टिकट की खिड़की खाली है। इस उत्साहवर्धक जीत के लिए उ.प्र. के परम आदरणीय शिक्षकगण व अपने भविष्य के लिए चिंतित युवाओं का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने न केवल हमें वोट दिया, बल्कि हमारे ‘पीडीए प्रहरियों’ के साथ यथासंभव निगरानी भी रखी और प्रमाणपत्र मिलने तक डटे रहे।

सपा के जीते प्रत्याशियों को अखिलेश ने दी बधाई 11 सीटों में से पांच पर जीते सपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हम अपने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं और उनको भी, जिनको चालबाज़ी-जालसाज़ी से हराया गया। दरअसल हमारा कोई भी प्रत्याशी हारा नहीं है, बस वो भाजपाई हेराफेरी के आगे जीत नहीं पाया। हम उनका भी बराबर अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए वे सब भी बिना सर्टिफ़िकेट के विजेता हैं। यही सजगता और एकजुटता 2027 में हमारी सरकार बनाने के लिए ‘निर्णायक नींव’ बनेगी। पुनः सभी मतदाताओं को कोटि-कोटि हार्दिक धन्यवाद!