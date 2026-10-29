डबल इंजन की डबल हार, बेरोजगार स्नातकों का फैसला; भाजपा की 6 जीती सीट पर भी अखिलेश का सवाल
यूपी विधान परिषद की 11 सीटों में भाजपा की जीती छह सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट लिखकर भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया है।
UP MLC Election Result: सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 11 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में छह सीटों पर भाजपा के प्रदर्शन को 'डबल इंजन' की 'डबल हार' करार दिया। एमएलसी चुनाव के रिजल्ट पर अखिलेश ने दावा किया कि इन नतीजों ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत की नींव रख दी है। सोशल मीडिया एक्स पर भी अखिलेश ने भाजपा की जीती छह सीटों पर सवाल खड़े करते हुए तंज कसा है।
वोटरों के नाम संदेश लिखते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा एक 'फ़्लॉप शो' बन गई है। भाजपा वाले वाराणसी में पहले ‘काउंटिंग’ में हारे, फिर दोबारा ‘री-काउंटिंग’ में हारे, मतलब दो बार मतगणना हुई और दोनों बार भाजपा और उनके संगी-साथी हारे। ये डबल इंजन की डबल हार है। विधान परिषद के चुनावों में भाजपा की हार ने 2027 में होने वाले उ.प्र. विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना लिख दी है। ये एक तरफ़ भाजपा की ‘शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षा’ विरोधी नीतियों की हार है, तो दूसरी तरफ़ पढ़े-लिखे ‘बेरोज़गार स्नातकों’ ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है। अखिलेश ने आगे लिखा, भाजपा ने हर समाज को जिस तरह ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ किया है, उससे सभी उत्पीड़ित एक साथ आ गए हैं।
95 प्रतिशत हो गया है पीडीए का जनाधार
अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए का जनाधार अब 95% हो गया है, क्योंकि ‘जो पीड़ित, वो पीडीए’! इससे भाजपा में अस्तित्व का संकट शुरू हो गया है, क्योंकि भाजपा के अंदर तो सभी लोग जानते हैं कि जो सीटें भाजपा जीती भी है, वो भी हेराफेरी से जीती गई हैं। भाजपा की अंदरूनी फूट से डबल इंजन की टकराहट और बढ़ गई है। इसीलिए भाजपाई प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत पूरी तरह हार गए हैं। जो भाजपा अब तक प्रत्याशियों का सर्वे करा रही थी, वो अब दूरबीन लेकर प्रत्याशी ढूँढ़ रही है, पर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी पर हमलावर हुए अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की टिकट की खिड़की खाली है। इस उत्साहवर्धक जीत के लिए उ.प्र. के परम आदरणीय शिक्षकगण व अपने भविष्य के लिए चिंतित युवाओं का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने न केवल हमें वोट दिया, बल्कि हमारे ‘पीडीए प्रहरियों’ के साथ यथासंभव निगरानी भी रखी और प्रमाणपत्र मिलने तक डटे रहे।
सपा के जीते प्रत्याशियों को अखिलेश ने दी बधाई
11 सीटों में से पांच पर जीते सपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हम अपने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हैं और उनको भी, जिनको चालबाज़ी-जालसाज़ी से हराया गया। दरअसल हमारा कोई भी प्रत्याशी हारा नहीं है, बस वो भाजपाई हेराफेरी के आगे जीत नहीं पाया। हम उनका भी बराबर अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए वे सब भी बिना सर्टिफ़िकेट के विजेता हैं। यही सजगता और एकजुटता 2027 में हमारी सरकार बनाने के लिए ‘निर्णायक नींव’ बनेगी। पुनः सभी मतदाताओं को कोटि-कोटि हार्दिक धन्यवाद!
अभी तो यह झांकी है, सरकार बनना बाकी है: आशुतोष सिन्हा
सपा ने वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बाद स्नातक नर्विाचन क्षेत्र की विधान परिषद सीट पर भी जीत दर्ज की है। स्नातक सीट पर जीत हासिल करने के बाद सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने इसका श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हे 18 हजार से अधिक मतों से जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को पराजित करने के बाद आशुतोष सिन्हा ने कहा, अभी तो यह झांकी है, यूपी में सरकार बनना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में पीडीए की सरकार बनाने की बारी है। सिन्हा ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, साथी और शुभचिंतक की जीत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक सामान्य कार्यकर्ता की जीत सुनश्चिति करने के लिए दिन-रात मेहनत की। उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार तीन दिनों तक सुबह से देर रात तक सड़कों पर रहकर निगरानी की, ताकि चुनाव और मतगणना में किसी तरह की बेईमानी या गड़बड़ी न हो सके।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।