Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDouble decker e-buses will soon run in Amethi, UP Transport Minister Dayashankar Singh said
अमेठी में जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर ई बसें, यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले

अमेठी में जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर ई बसें, यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले

संक्षेप:

यूपी के अमेठी जिले में जल्द ही डबल डेकर ई बसें दौड़ेंगी। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अमेठी में परिवहन सेवाओं को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि डबल डेकर ई-बसों का ट्रायल जारी है

Fri, 28 Nov 2025 10:58 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के अमेठी के लोगों का सफर आसान होगा। अमेठी में डबल डेकर ई बसें जल्द दौड़ेंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के बहूभोज कार्यक्रम में आए यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अमेठी में परिवहन सेवाओं को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि डबल डेकर ई-बसों का ट्रायल जारी है और शुरुआती परिणाम उत्साहजनक मिले हैं। ट्रायल सफल रहा तो अमेठी से जल्द इन बसों का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को आरामदायक और प्रदूषणमुक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अमेठी में चार्जिंग पॉइंट की स्थापना तेजी से की जा रही है। चार्जिंग स्टेशन तैयार होते ही बस सेवा औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित जिला मुख्यालय गौरीगंज के बस अड्डे का निर्माण भी जल्द शुरू होने जा रहा है। नया बस अड्डा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जिसमें प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पार्किंग और शौचालय की बेहतर व्यवस्था शामिल रहेगी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जिले को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से प्रयागराज के लिए इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अमेठी को भी उनसे जोड़ा जाएगा।

ये भी पढ़ें:BJP अपने सहयोगियों का पहले खात्मा करेगी, अखिलेश ने विपक्षी दलों से की ये अपील
ये भी पढ़ें:2027 के चुनाव में इनको नहीं मिलेगा सपा का टिकट, अखिलेश यादव ने तय किया मानक
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Amethi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |