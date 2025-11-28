अमेठी में जल्द दौड़ेंगी डबल डेकर ई बसें, यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले

यूपी के अमेठी के लोगों का सफर आसान होगा। अमेठी में डबल डेकर ई बसें जल्द दौड़ेंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के बहूभोज कार्यक्रम में आए यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अमेठी में परिवहन सेवाओं को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि डबल डेकर ई-बसों का ट्रायल जारी है और शुरुआती परिणाम उत्साहजनक मिले हैं। ट्रायल सफल रहा तो अमेठी से जल्द इन बसों का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। इससे यात्रियों को आरामदायक और प्रदूषणमुक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अमेठी में चार्जिंग पॉइंट की स्थापना तेजी से की जा रही है। चार्जिंग स्टेशन तैयार होते ही बस सेवा औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षित जिला मुख्यालय गौरीगंज के बस अड्डे का निर्माण भी जल्द शुरू होने जा रहा है। नया बस अड्डा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जिसमें प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पार्किंग और शौचालय की बेहतर व्यवस्था शामिल रहेगी। दयाशंकर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जिले को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या से प्रयागराज के लिए इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अमेठी को भी उनसे जोड़ा जाएगा।