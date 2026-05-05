गंगा एक्सप्रेसवे पर एक और हादसा, खड़े कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस, 26 यात्री घायल

बदायूं में लुधियाना से हरदोई जा रही डबल डेकर बस गंगा एक्सप्रेस वे पर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 26 यात्री घायल हो गए। जबकी गंभीर रूप से घायल 18 यात्रियों को संभल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

UP News: बदायूं में लुधियाना से हरदोई जा रही डबल डेकर बस गंगा एक्सप्रेस वे पर सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा टकराई। हादसे में बस में सवार 26 यात्री घायल हो गए। जबकी गंभीर रूप से घायल 18 यात्रियों को संभल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा बाकी लोगों को बहजोई सीएचसी ले जाया गया।

हादसा गंगा एक्सप्रेसवे पर सुबह पांच बजे इस्लामनगर इलाके में टोल प्लाजा चंदोई के पास समय हुआ। पंजाब के लुधियाना से 26 मजदूरों को लेकर डबल डेकर बस हरदोई जा रही थी। सुबह पांच बजे बस जैसे ही इस्लामनगर के चंदोई गांव के समीप टोल प्लाजा के पहले पहुंची, तभी सड़क किनारे पहले से खड़े कंटेनर से पीछे से जा टकराई। धमाके के साथ बस में सवार यात्रियों में चीखपुकार मच गई। टोल प्लाजा नजदीक होने के कारण यहां से यूपीडा की एंबुंलेंस, पीआरबी, पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निकटतम संभल जिले के बहजोई जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में कुल कुल 26 सवारी थीं। जिसमें 10 महिलाएं 16 पुरुष सवार थे। जिसमें 18 को जिला अस्पताल संभल रेफर किया गया है। बाकी का इलाज बहजोई सरकारी अस्पताल में चल रहा है। सभी की स्थिति सामान्य है। बस का चालक दानिश भी घायल है।

टायर फटने से कार से भिड़ी डंपर इससे पहले भी गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया था। शनिवार भोर में करीब साढ़े चार बजे डलमऊ में डंपर का अगला टायर फटने से अनियंत्रित डंपर आगे जा रही कार में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कर सवार मां-बेटे समेत तीन लोग घायल हो गए। वहीं, डंपर हाईवे से नीचे जाकर पलट गया था।

अनियंत्रित निजी बस खड़े डंपर से टकराई, 36 यात्री घायल उधर, लखीमपुर में पलिया थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बसही संपूर्णा नगर से पलिया की ओर आ रही एक अनियंत्रित निजी बस सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराई। इस टक्कर में बस में सवार कुल 36 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 13 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।