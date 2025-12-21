यूपी में कटखने कुत्तों का बनेगा डोजियर, एबीसी सेंटर में होगी निगरानी

संक्षेप: आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर देशभर में सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आने के बाद यूपी नगर विकास विभाग हरकत में आ गया है। अब कटखने और बार-बार काटने वाले कुत्तों का विस्तृत रिकॉर्ड एबीसी सेंटर में तैयार किया जाएगा।

आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर देशभर में सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग हरकत में आ गया है। जनसुरक्षा और पशु कल्याण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अब कटखने और बार-बार काटने वाले कुत्तों का विस्तृत रिकॉर्ड एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में तैयार किया जाएगा।

इस संबंध में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी नगर निकायों के प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी क्षेत्र में एक ही कुत्ते द्वारा बार-बार लोगों को काटने की शिकायत मिलती है, तो नगर निकाय स्तर पर गठित तीन सदस्यीय टीम उसके व्यवहार की निगरानी करेगी। ऐसे कुत्ते को एबीसी सेंटर में निश्चित अवधि के लिए रखा जाएगा, जहां उसके आचरण, आक्रामकता और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां डोजियर में दर्ज की जाएंगी।

निगरानी अवधि के दौरान कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्थिति सामान्य पाए जाने पर ही उसे छोड़ा जाएगा। वहीं, यदि दूसरी बार भी बिना उकसावे के काटने की घटना सामने आती है और व्यवहार लगातार आक्रामक पाया जाता है, तो ऐसे कुत्ते को दीर्घकालिक देखरेख के तहत एबीसी सेंटर में रखने की व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि शासन से मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवारा कुत्तों के नियंत्रण और निगरानी की कार्रवाई को तेज किया गया है। एबीसी सेंटर में लगातार नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो और आमजन को राहत मिल सके।

ढाई हजार कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी मैनाठेर में बनाए गए अत्याधुनिक एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 50 कुत्तों की नसबंदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 50 कुत्तों की रोजाना नसबंदी की कार्रवाई की जा रही है। तीन से चार दिनों तक सेंटर में रखे जाने के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जा रहा है जहां से उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की गई थी।