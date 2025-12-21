Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDossiers will be made on stray dogs in UP they will be monitored at the ABC Centre
यूपी में कटखने कुत्तों का बनेगा डोजियर, एबीसी सेंटर में होगी निगरानी

यूपी में कटखने कुत्तों का बनेगा डोजियर, एबीसी सेंटर में होगी निगरानी

संक्षेप:

आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर देशभर में सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आने के बाद यूपी नगर विकास विभाग हरकत में आ गया है। अब कटखने और बार-बार काटने वाले कुत्तों का विस्तृत रिकॉर्ड एबीसी सेंटर में तैयार किया जाएगा।

Dec 21, 2025 05:19 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
share Share
Follow Us on

आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर देशभर में सामने आ रही घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग हरकत में आ गया है। जनसुरक्षा और पशु कल्याण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए अब कटखने और बार-बार काटने वाले कुत्तों का विस्तृत रिकॉर्ड एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में तैयार किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस संबंध में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी नगर निकायों के प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी क्षेत्र में एक ही कुत्ते द्वारा बार-बार लोगों को काटने की शिकायत मिलती है, तो नगर निकाय स्तर पर गठित तीन सदस्यीय टीम उसके व्यवहार की निगरानी करेगी। ऐसे कुत्ते को एबीसी सेंटर में निश्चित अवधि के लिए रखा जाएगा, जहां उसके आचरण, आक्रामकता और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां डोजियर में दर्ज की जाएंगी।

निगरानी अवधि के दौरान कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्थिति सामान्य पाए जाने पर ही उसे छोड़ा जाएगा। वहीं, यदि दूसरी बार भी बिना उकसावे के काटने की घटना सामने आती है और व्यवहार लगातार आक्रामक पाया जाता है, तो ऐसे कुत्ते को दीर्घकालिक देखरेख के तहत एबीसी सेंटर में रखने की व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि शासन से मिले दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवारा कुत्तों के नियंत्रण और निगरानी की कार्रवाई को तेज किया गया है। एबीसी सेंटर में लगातार नसबंदी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो और आमजन को राहत मिल सके।

ये भी पढ़ें:रैपिड रेल में शर्मनाक करतूत, बीच सफर में प्रेमी-प्रेमिका ने की अश्लीलता

ढाई हजार कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी

मैनाठेर में बनाए गए अत्याधुनिक एनीमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 50 कुत्तों की नसबंदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 50 कुत्तों की रोजाना नसबंदी की कार्रवाई की जा रही है। तीन से चार दिनों तक सेंटर में रखे जाने के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जा रहा है जहां से उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की गई थी।

महानगर की सड़कों पर दौड़ रहे 50 हजार आवारा कुत्ते

एक अनुमान के मुताबिक मुरादाबाद की सड़कों पर करीब पचास हजार कुत्ते दौड़ रहे हैं। वह आए दिन लोगों को अपना शिकार भी बना रहे हैं। बड़ी संख्या में दूर-दराज इलाकों से लोग जिला अस्पताल में एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं कार्यदायी संस्था के द्वारा शहर के 70 वार्डों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की भी कार्रवाई की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |