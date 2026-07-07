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डोरस्टेप बैंकिंग से महिला एम्पावरमेंट, गांवों की डिजिटल इकॉनमी संभाल रहीं महिलाएं

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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पहले बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब यही सुविधाएं गांव के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। BC सखी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हुए न केवल ग्रामीणों की सुविधा बढ़ा रही हैं।

डोरस्टेप बैंकिंग से महिला एम्पावरमेंट, गांवों की डिजिटल इकॉनमी संभाल रहीं महिलाएं

गांव में पहले बैंक का काम आसान नहीं था। पैसे निकालने हों, खाते की जानकारी लेनी हो, पेंशन देखनी हो या किसी सरकारी योजना की राशि आई या नहीं, इसके लिए कई लोगों को बैंक शाखा तक जाना पड़ता था। रास्ता दूर हो, तो पूरा दिन निकल जाता था।

बीसी सखी योजना ने इसी परेशानी को गांव के स्तर पर हल करने की कोशिश की। अब गांव की ही महिला बैंकिंग सर्विस लेकर लोगों के दरवाजे तक पहुंचती है। वह पैसा निकालने, जमा करने, बैलेंस देखने, आधार आधारित पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन और कई बेसिक बैंकिंग कामों में मदद करती है।

यह बदलाव केवल बैंकिंग का नहीं है, बल्कि महिलाओं की भूमिका बदलने की कहानी है। जो महिला पहले अपने घर और समूह तक सीमित मानी जाती थी, वही अब गांव में फाइनेंशियल गाइड, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर और भरोसे की नई पहचान बन रही है।

घर से बाहर, जिम्मेदारी के नए सफर तक

बीसी सखी बनने से गांव की महिलाओं को केवल काम नहीं मिला, बल्कि जिम्मेदारी भी मिली। वह अब लोगों के पैसों, खातों और जरूरी बैंकिंग सर्विस से जुड़ती है। गांव के लोग उसे भरोसे के साथ बुलाते हैं। बुजुर्ग पेंशन के लिए पूछते हैं, महिलाएं जनधन खाते की जानकारी लेती हैं और मजदूर मजदूरी का पैसा निकालते हैं।

इससे महिला की सामाजिक पहचान बढ़ती है। वह सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी नहीं रहती, बल्कि गांव की बैंकिंग सखी बनती है। लोग उसके पास काम लेकर आते हैं। पंचायत, बैंक, स्वयं सहायता समूह और आम परिवारों के बीच वह एक जरूरी कड़ी बनती है।

डोरस्टेप बैंकिंग से लोगों को राहत

पीआईबी के वन ग्राम पंचायत वन बीसी सखी मिशन के अनुसार, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में जोड़कर ग्रामीण इलाकों में बेसिक बैंकिंग सर्विस देने की पहल की गई। इसका मकसद हर ग्राम पंचायत तक बैंकिंग सेवा पहुंचाना है।

गांव में डोरस्टेप बैंकिंग का असर बहुत बड़ा होता है। बुजुर्ग को बैंक जाने की जरूरत कम होती है, महिलाओं को लाइन में खड़े होने की परेशानी कम होती है और छोटे लेन-देन गांव में ही हो जाते हैं।

बीसी सखी मशीन, मोबाइल और डिजिटल सिस्टम के जरिए काम करती है। इससे गांव में डिजिटल बैंकिंग का डर भी कम होता है। लोग धीरे-धीरे सीखते हैं कि पैसा निकालना, जमा करना और बैलेंस देखना अब केवल बैंक शाखा का काम नहीं रहा।

सर्विस गांव में आई, लोगों की परेशानी घटाई।

डिजिटल स्किल से महिला बनी सर्विस प्रोवाइडर

बीसी सखी का काम आसान दिख सकता है, लेकिन इसमें स्किल की जरूरत होती है। उसे मोबाइल, डिवाइस, फिंगरप्रिंट, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग प्रोसेस, ग्राहक पहचान और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड समझना होता है।

पीआईबी के अनुसार, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों यानी आरसेटी में ट्रेनिंग दी जाती है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने के लिए आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। इससे यह काम और भी भरोसेमंद और प्रोफेशनल बनता है।

यानी बीसी सखी केवल योजना की लाभार्थी नहीं है, बल्कि वह प्रशिक्षित डिजिटल बैंकिंग वर्कर भी है। यह बात गांव की महिलाओं को नई दिशा देती है। उन्हें समझ आता है कि डिजिटल काम केवल शहरों तक सीमित नहीं है। गांव की महिलाएं भी टेक्नोलॉजी चलाकर सर्विस दे सकती हैं।

सेल्फ हेल्प ग्रुप से बैंकिंग लीडर तक

यूपी में सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के आर्थिक बदलाव की बड़ी ताकत बन चुके हैं। बीसी सखी मॉडल इसी नेटवर्क को आगे बढ़ाता है। समूह से जुड़ी महिला पहले बचत, लोन और छोटे कारोबार तक पहुंचती है। फिर बीसी सखी बनकर पूरे गांव को बैंकिंग से जोड़ने लगती है।

यह बदलाव बहुत अहम है। पहले महिला बैंकिंग सिस्टम की ग्राहक थी, अब वह बैंकिंग सिस्टम की सर्विस प्रोवाइडर बन रही है। पहले वह बैंक से मदद लेती थी, अब वह दूसरों को बैंकिंग सेवाएँ देती है।

इससे गांव में महिलाओं की उपयोगिता और सम्मान दोनों बढ़ते हैं। लोग उन्हें सरकारी योजना, खाते, पेमेंट और डिजिटल लेन-देन से जुड़ी जानकारी के लिए याद करते हैं।

इनकम से परिवार में मजबूत आवाज

महिला की कमाई उसके आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करती है। जब बीसी सखी को ट्रांजैक्शन के आधार पर कमीशन मिलता है, तो यह उसके लिए नियमित इनकम का रास्ता बन सकता है। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी के अनुसार, बीसी सखियों को शुरुआत में स्टेबल होने के लिए मासिक सपोर्ट और आगे ट्रांजैक्शन आधारित कमीशन की व्यवस्था रहती है।

इनकम से महिला की घर में बात मजबूत होती है। वह बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, स्वास्थ्य, छोटी बचत और अपने फैसलों में ज्यादा भागीदारी कर सकती है। परिवार भी उसे एक कमाने वाली सदस्य के रूप में देखने लगता है।

यह बदलाव धीरे-धीरे सामाजिक सोच को बदलता है। गांव की दूसरी महिलाएं भी सोचती हैं कि अगर वह कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं।

कमाई से सम्मान, परिवार में पहचान।

सरकारी योजनाओं की पहुंच हुई आसान

गांव में कई सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। पेंशन, मजदूरी, छात्रवृत्ति, गैस सब्सिडी, जनधन, किसान सहायता और दूसरे डीबीटी पेमेंट लोगों के बैंक खातों से जुड़े होते हैं।

बीसी सखी लोगों को यह समझने में मदद करती है कि पैसा आया है या नहीं, कितना बैलेंस है और कितना निकाला जा सकता है। कई बार लाभार्थी को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सरकारी योजना का लाभ समय पर प्राप्त करने और उपयोग करने में आसानी होती है।

पीआईबी ने डिजीपे सखी के संदर्भ में बताया है कि ऐसी सखियां मनरेगा और अन्य डीबीटी भुगतान सुविधाएं ग्रामीण समुदाय को दरवाजे पर उपलब्ध करा सकती हैं। यह गांवों में फाइनेंशियल इन्क्लूजन को मजबूत बनाता है।

गांव की महिलाओं के लिए नया रोल मॉडल

बीसी सखी गांव की लड़कियों और महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन सकती है। जब कोई महिला टैबलेट, मोबाइल, मशीन और बैंकिंग सिस्टम संभालती है, तो गांव की बाकी महिलाएं भी डिजिटल काम को करीब से देखती हैं।

यह बदलाव बेटियों के लिए भी प्रेरणा बनता है। उन्हें लगता है कि पढ़ाई, स्किल और ट्रेनिंग से गांव में भी अच्छा काम मिल सकता है। उन्हें शहर जाए बिना भी सर्विस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा रोल मिल सकता है।

बीसी सखी का असर इसलिए बड़ा है, क्योंकि वह गांव के अंदर दिखाई देती है। उसका काम लोगों के सामने होता है। वह रोज साबित करती है कि महिला केवल घर नहीं संभालती, बल्कि गांव की डिजिटल इकॉनमी भी संभाल सकती है।

सखी का काम, बेटियों को पैगाम, डिजिटल स्किल से बढ़ा महिला का नाम।

फाइनेंशियल इन्क्लूजन से वीमेन एम्पावरमेंट

बीसी सखी योजना की ताकत यह है कि इसमें फाइनेंशियल इन्क्लूजन और वीमेन एम्पावरमेंट साथ-साथ चलते हैं। गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधा मिलती है और महिला को रोजगार, पहचान और डिजिटल स्किल मिलती है।

गांव में जब महिला बैंकिंग सेवा देती है, तो लोगों का भरोसा भी अलग होता है। महिलाएं अपनी बात आसानी से कह पाती हैं। बुजुर्ग उसे अपने घर पर बुला सकते हैं। छोटे लेन-देन समय पर हो जाते हैं। यह सुविधा गांव की रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाती है।

इससे महिला की भूमिका बदल जाती है। वह मदद लेने वाली नहीं, मदद देने वाली बनती है। वह केवल योजना की लाभार्थी नहीं, बल्कि सेवा देने वाली प्रोफेशनल बनती है।

सखी से शक्ति तक की कहानी

बीसी सखी योजना गांवों में महिलाओं की भूमिका बदलने वाली पहल है। इसमें महिला को डिजिटल डिवाइस, ट्रेनिंग, बैंकिंग प्रक्रिया और लोगों के भरोसे से जोड़ा जाता है। इससे वह गांव की बैंकिंग जरूरतों का जरूरी हिस्सा बनती है।

यह योजना दिखाती है कि महिला सशक्तिकरण केवल भाषण या पोस्टर से नहीं होता। जब महिला को स्किल, काम, इनकम और समाज में जिम्मेदारी मिलती है, तब असली बदलाव आता है।

यूपी के गांवों में बीसी सखी इसी बदलाव की तस्वीर बन रही है। वह बैंकिंग को घर-घर ले जा रही है, डिजिटल पेमेंट को आसान बना रही है और महिलाओं को नई सामाजिक पहचान दे रही है।

बीसी सखी से बैंकिंग आई पास, महिला की भूमिका हुई खास।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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