Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdoor of the first ac cabin got stuck trapping the family for an hour and a half the journey became very difficult
फर्स्ट एसी के केबिन का दरवाजा फंसा, डेढ़ घंटे 'कैद' रहा परिवार; सफर में बड़ी सांसत

फर्स्ट एसी के केबिन का दरवाजा फंसा, डेढ़ घंटे 'कैद' रहा परिवार; सफर में बड़ी सांसत

संक्षेप:

गोरखपुर के राप्तीनगर के रहने वाले अभिषेक अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। वह कुशीनगर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सवार हुए। TTE को टिकट दिखाने के बाद उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 20 मिनट बाद अभिषेक ने जब दरवाजा खोलना चाहा तो वह खुल ही नहीं रहा था।

Dec 28, 2025 10:00 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

कुशीनगर एक्सप्रेस से भोपाल जा रहे एक परिवार की सांसें उस समय अटक गईं, जब फर्स्ट एसी कोच में उनके केबिन का दरवाजा फंस गया। काफी मशक्कत के बाद भी जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो यात्री ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। सूचना कंट्रोल रूम पहुंचने पर तकनीकी टीम सक्रिय हुई और अगले स्टेशन पर काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला जा सका। तब जाकर याात्रा कर रहे परिवार ने राहत की सांस ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखपुर के राप्तीनगर के रहने वाले अभिषेक अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। शुक्रवार को वह कुशीनगर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सवार हुए। टीटीई को टिकट दिखाने के बाद उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 20 मिनट बाद बाहर निकलने के लिए अभिषेक ने जब दरवाजा खोलना चाहा तो वह खुल ही नहीं रहा था। काफी मशक्क्त की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस पर उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:कहीं आपकी ट्रेन का तो नहीं बदल गया समय, 1 जनवरी से हुए हैं कई बदलाव; देखें डिटेल

उसके बाद लखनऊ मण्डल की टीम सक्रिय हुई। टीम ने यात्री से तत्काल सम्पर्क कर राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। गोण्डा स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, टीम उनके कोच में पहुंच गई। दरवाजा इस कदर फंस गया था कि मैकेनिक को भी उसे खोलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब डेढ़ घंटे बाद दरवाजा खुलने पर परिवार ने राहत की सांस ली। आगे दिक्क्त न हो, इसके लिए लखनऊ में उसका लॉक बदला गया। यात्री अभिषेक ने तत्परता दिखाने के लिए रेलवे का आभार जताया।

गोरखधाम 14 घंटे की देरी से पहुंची, रास्ते में यात्री चाय-पानी को तरसे

उधर, उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार बेहद मंद कर दी है। दिन की ट्रेनें रात में और रात की दिन में पहुंच रही हैं। शनिवार को बठिंडा से चलकर दिल्ली होते हुए गोरखपुर आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस इस कदर लेट हुई कि दिल्ली में रात 9.20 बजे पहुंचने के बजाए रविवार को सुबह पहुंची। यह ट्रेन गोरखपुर में रात 10 बजे पहुंची। पूरे रास्ते में यात्री चाय-पानी को भी तरस गए। वहीं ट्रेन का इंतजार कर रहे 200 से अधिक यात्रियों को रात प्लेटफार्म पर ही गुजारनी पड़ी।

ये भी पढ़ें:योगी की अफसरों को नसीहत, जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं; महीने में एक बार जरूर करें

उधर, गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली वैशाली, क्लोन भी करीब आठ घंटे तक लेट हुई। वहीं गोरखपुर से रवाना हुई वैशाली चार घंटे की देरी से नई दिल्ली पहुंची। इसके चलते कई यात्रियों की आगे की ट्रेन छूट गई। प्लेटफार्म पर सबसे अधिक दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हुई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |