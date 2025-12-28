फर्स्ट एसी के केबिन का दरवाजा फंसा, डेढ़ घंटे 'कैद' रहा परिवार; सफर में बड़ी सांसत

संक्षेप: गोरखपुर के राप्तीनगर के रहने वाले अभिषेक अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। वह कुशीनगर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सवार हुए। TTE को टिकट दिखाने के बाद उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 20 मिनट बाद अभिषेक ने जब दरवाजा खोलना चाहा तो वह खुल ही नहीं रहा था।

कुशीनगर एक्सप्रेस से भोपाल जा रहे एक परिवार की सांसें उस समय अटक गईं, जब फर्स्ट एसी कोच में उनके केबिन का दरवाजा फंस गया। काफी मशक्कत के बाद भी जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो यात्री ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। सूचना कंट्रोल रूम पहुंचने पर तकनीकी टीम सक्रिय हुई और अगले स्टेशन पर काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला जा सका। तब जाकर याात्रा कर रहे परिवार ने राहत की सांस ली।

गोरखपुर के राप्तीनगर के रहने वाले अभिषेक अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। शुक्रवार को वह कुशीनगर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सवार हुए। टीटीई को टिकट दिखाने के बाद उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 20 मिनट बाद बाहर निकलने के लिए अभिषेक ने जब दरवाजा खोलना चाहा तो वह खुल ही नहीं रहा था। काफी मशक्क्त की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इस पर उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।

उसके बाद लखनऊ मण्डल की टीम सक्रिय हुई। टीम ने यात्री से तत्काल सम्पर्क कर राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया। गोण्डा स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, टीम उनके कोच में पहुंच गई। दरवाजा इस कदर फंस गया था कि मैकेनिक को भी उसे खोलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब डेढ़ घंटे बाद दरवाजा खुलने पर परिवार ने राहत की सांस ली। आगे दिक्क्त न हो, इसके लिए लखनऊ में उसका लॉक बदला गया। यात्री अभिषेक ने तत्परता दिखाने के लिए रेलवे का आभार जताया।

गोरखधाम 14 घंटे की देरी से पहुंची, रास्ते में यात्री चाय-पानी को तरसे उधर, उत्तर भारत में पड़ रहे कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार बेहद मंद कर दी है। दिन की ट्रेनें रात में और रात की दिन में पहुंच रही हैं। शनिवार को बठिंडा से चलकर दिल्ली होते हुए गोरखपुर आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस इस कदर लेट हुई कि दिल्ली में रात 9.20 बजे पहुंचने के बजाए रविवार को सुबह पहुंची। यह ट्रेन गोरखपुर में रात 10 बजे पहुंची। पूरे रास्ते में यात्री चाय-पानी को भी तरस गए। वहीं ट्रेन का इंतजार कर रहे 200 से अधिक यात्रियों को रात प्लेटफार्म पर ही गुजारनी पड़ी।