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टेंशन लेने का नहीं देने का, लेकिन किसको? जेन-जी के ब्रेकअप पर क्या बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के CSJMU कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जेन-जी के अंदाज में नजर आए। उन्होंने छात्रों से कहा, “टेंशन लेने का नहीं, देने का।” ब्रेकअप और रातभर रील देखने से बचने की सलाह दी। कहा कि पढ़ाई में कुछ समझ न आए तो प्रोफेसरों से जवाब मिलने तक सवाल करते रहें।

टेंशन लेने का नहीं देने का, लेकिन किसको? जेन-जी के ब्रेकअप पर क्या बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
Brijesh Pathak taunted Akhilesh Yadav

यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जेन-जी के बीच उन्हीं के अंदाज में नजर आए। उन्होने कहा, बच्चों एक बात याद रखना, टेंशन लेने का नहीं देने का। कहा-टेंशन देनी किसको है, यह जो मंच पर बैठे प्रोफेसर हैं। जो भी कुछ समझ न आए, इनसे कक्षा में पूछो। जवाब न मिले तो स्टाफरूम जाकर पूछो, लेकिन जवाब मिले बिना शांत न हो। कानपुर के सीएसजेएमयू में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आए प्रदेश के ब्रजेश पाठक अलग अंदाज में दिखे।

पहले 60% अंक लाने पर ढोलक बजती थी

उन्होने कहा, बच्चों पर अच्छे अंक लाने का नहीं बल्कि बेहतर ज्ञान अर्जित करने का दबाव बनाएं। छात्रों से कहा पहले 60 फीसदी अंक आने पर गांव में ढोलक बजती थी। अब 99 फीसदी अंक पर भी छात्र कमरा बंद कररोते हैं। यह तनाव है। तनाव है, अच्छी नौकरी पाने का। लेकिन, सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि ज्ञान से अच्छी नौकरी मिलती है। कहा, कानपुर के लोगों को करीब से जानता हूं। यहां के बच्चों में देश-दुनिया जीतने की काबिलियत है। उप मुख्यमंत्री ने गोल्डी समूह की ओर से दी गई मेडिकल मोबाइल वैन की सराहना की। कहा, समूह की ओर से शहर के स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा गया है।

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ब्रेकअप जैसे झंझट छोटे, जोड़ी ऊपरवाला बनाता है

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा ब्रेकअप से बच्चे तनाव में चले जाते हैं। ऐसे झंझटों में न पड़ो। आजकल बच्चे रात भर रील देख रहे। नई पीढ़ी के गुरुजी भी पीछे नहीं है। इसका असर क्लास में पड़ता है। सीएसजेएमयू अब सिर्फ मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों की डिग्री नहीं देगा बल्कि गांवों तक स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कही।

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विश्वविद्यालय को दी गई मेडिकल मोबाइल वैन

शुभम गोल्डी मसाले समूह की ओर से विवि को मेडिकल मोबाइल वैन दी गई है। सीएसजेएमयू के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में कार्यक्रम होगा। मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विवि के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, गोल्डी मसाले समूह के निदेशक आकाश गोयनका, सुदीप गोयनका और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया

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