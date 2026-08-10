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शोर मत मचाना... बैठकर पति की मौत देखो; मुमताज मर्डर केस में पत्नी ने बताई आंखों देखी

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, घाटमपुर (कानपुर)
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कानपुर के साढ़ा क्षेत्र के देवसढ़ गांव में मुमताज हत्याकांड का 36 घंटे बाद भी खुलासा नहीं हुआ। घायल पत्नी शाहजहां ने गांव के सुहेल उर्फ रानू पर साथी संग हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने 250 कैमरे खंगालकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।

Wife recounts eyewitness account of Kanpur's Mumtaz murder case
कानपुर के मुमताज मर्डर केस में पत्नी ने बताई आंखों देखी

कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव में शुक्रवार रात कुल्हाड़ी से हमला कर हुई मुमताज की हत्या का पुलिस 36 घंटे बाद भी खुलासा नहीं कर सकी है। पुलिस की जांच लूट और रंजिश दोनों बिंदुओं पर चल रही है। वहीं, हमले में घायल हुई पत्नी शाहजहां ने उस दर्दनाक रात की दास्तां सुनाई। कहा, ‘गांव में ही रहने वाला परिवार का सुहेल उर्फ रानू खान एक साथी के साथ दीवार फांदकर घर में घुस आया और सोते समय हम दोनों पर हमला कर दिया। मुझसे कहा कि उठो और अपने पति को मरते हुए देखो। रानू ने साथी के साथ आंखों के सामने पति की निर्दयता से हत्या कर दी’।

पत्नी के सामने पति की हत्या

शाहजहां ने आरोप लगाए कि आरोपी घर से करीब 1.70 लाख रुपये और जेवरात व बाइक लेकर फरार हो गए। वहीं करीब 250 कैमरे खंगालने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों के साथ देखे गए एक अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रानू के साथ जो युवक हमले में थे, वह बिधनू थाने के चौकीदार का बेटा बताया जा रहा है। इन दोनों की लोकेशन सूरत में मिल रही है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची शाहजहां ने बताया कि रात में जब वह सो रही थी तभी रानू अपने एक साथी के साथ नकाब पहनकर आ गया और पति व उसका गला दबा दिया। जगने पर कहा कि शोर मत मचाना और बैठकर पति की मौत देखो। इसके बाद कुल्हाड़ी व चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पति की हत्या कर दी।

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घर में रखे रुपए और गहने भी लूटे

शाहजहां ने बताया कि रानू को पता था कि उसके पति ने 35 हजार की गाय व 1.35 लाख की भैंस बेची है। दोनों ने इस रुपये के साथ घर में रखे जेवरात व अन्य सामान लूट लिया और बाइक से भाग निकले। घटना के बाद वह सड़क के दूसरी ओर मन्नी व जयकरन साहू के घर गई और उनके फोन से पुलिस को घटना की सूचना दी। एसीपी कृष्णकांत ने बताया कि मुमताज के भाई ने भी रानू पर हत्या का आरोप लगार शिकायत की है।

रानू तुम...कहते ही टूट पड़े पति पर

शाहजहां के मुताबिक दीवार फांदकर घुसे सुहैल उर्फ रानू खान ने जैसे ही पति मुमताज का गला दबाया तो उसके मुंह से निकला अरे रानू तुम। इतना सुनते ही उसकी भी नींद खुली लेकिन रानू के सिर पर खून सवार था। वह लगातार गालियां देता रहा और पास ही रखी कुल्हाड़ी व डंडे से मुमताज के सिर पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। शाहजहां के मुताबिक रानू खान के साथ उसकी साथी बिधनू थाने के चौकीदार का बेटा आशीष पासवान उर्फ काशी था। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली है।

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

वारदात के पहले तक साथ रहे जिस धर्मेन्द्र नाम के युवक को हिरासत में लिया गया है, उसने भी आशीष की पहचान कर ली है। बताया गया कि दोनों आरोपी पैदल पगदंडी से मुमताज के घर पहुंचे और वारदात के बाद मुमताज की बाइक लेकर भाग निकले। पहले हमीरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी बहन के घर पहुंचे। बाद में दोनों बाइक से यूपी के बार्डर मानिकपुर पहुंचे और मोबाइल बंद कर दिए। सजेती के अलियापुर टोल प्लाजा में बाइक से निकलते हुए वीडियो भी मिला है।

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