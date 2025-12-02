बैंकॉक जाएं तो स्मगलर्स के झांसे में ना आएं, 13 करोड़ के गांजा के साथ 2 लड़कियां गिरफ्तार

संक्षेप: लखनऊ एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बैंकॉक से लौट रहे तीन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें दो लड़कियां शामिल थीं। इनके बैग में कपड़ों के बीच छिपाए गए 13 करोड़ रुपये कीमत के गांजे के पैकेट बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि ये सभी जालंधर के रहने वाले हैं और ड्रग माफिया के जाल में फंसे थे।

अगर आप बैंकॉक घूमने जा रहे हैं तो स्मगलर्स में झांसे में ना आएं। दरअसल, कम उम्र के युवक-युवतियों को ड्रग माफिया ने काले कारोबार में धकेल रहे हैं। बैंकॉक से 13 करोड़ रुपये कीमत का गांजा छिपाकर ला रहे एक युवक और दो युवतियों को डीआरआई ने पकड़ा है। पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तीनों बैंकॉक से लखनऊ आ रही फ्लाइट एफडी 146 से लखनऊ उतरे थे। इमिग्रेशन जांच के बाद डीआरआई की टीम ने इनके लगेज की तलाशी ली। उनमें कपड़ों के बीच छिपाकर रखे गए 13 किलो गांजे के पैकेट बरामद किए। मौके पर सीआईएसएफ और पुलिस भी पहुंच गई। फ्लाइट से आए अन्य यात्री भी हैरान रह गए। पूछताछ में पता चला कि तीनों की उम्र 20 से 22 साल के आसपास है। ये लोग मूल रूप से जालंधर के रहने वाले स्टूडेंट हैं।

डीआरआई अब पता लगा रही है कि इन युवक युवतियों को इस जाल में फंसाने वाला मास्टर माइंड कौन है और कहां का है। इस साल लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रग्स की तस्करी के सबसे अधिक मामले पकड़े गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की विभिन्न टीमों ने पकड़े हैं।

बैंकॉक लखनऊ रूट बना तस्करों की पसंद ड्रग तस्करों को बैंकॉक-लखनऊ रूट पसंद आ रहा है। इस साल ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए तस्करों में विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा तस्करी गांजे और हाइड्रोपोनिक वीड की हो रही है।

जीआरपी ने 7.5 किलो गांजे के साथ दो तस्कर पकड़े उधर, सोमवार को जीआरपी आगरा कैंट ने दक्षिण भारत से गांजा लेकर आ रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से साढ़े सात किलो गांजा मिला है। बरामद गांजे की बाजार कीमत एक लाख रुपये से अधिक है। जीआरपी ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।