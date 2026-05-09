बारात लेकर मत आना, वर्ना...दुल्हन के सिरफिरे आशिक से डरा दूल्हा, शादी से किया इनकार

जौनपुर में दुल्हन के एक सिरफिरे आशिक ने दूल्हे को धमकी दे डाली कि अगर वह बारात लेकर आया तो उसे मार दिया जाएगा। इससे सहमे दूल्हे ने बारात ले जाने से ही इनकार कर दिया। बाद में वर पक्ष ने एक नामजद समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया।

यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दुल्हन के एक सिरफिरे आशिक ने दूल्हे को धमकी दे डाली कि अगर वह बारात लेकर आया तो उसे मार दिया जाएगा। इससे सहमे दूल्हे ने बारात ले जाने से ही इनकार कर दिया। बाद में तेजी बाजार थाने में तहरीर देकर एक नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

शुक्रवार को चकदौदहां गांव से एक युवक की बारात सुल्तानपुर जानी थी। शादी से एक दिन पहले गुरुवार शाम घर में भतवान और हल्दी की रस्मों का कार्यक्रम चल रहा था। घर में खुशी का माहौल था और रिश्तेदारों के साथ गांव के लोग भी समारोह में शामिल थे। तभी दो बाइक पर सवार चार युवक वहां पहुंचे और दूल्हे का मोबाइल नंबर पूछकर चले गए। कुछ देर बाद दूल्हे के फोन पर धमकी भरी कॉल आई। कॉल करने वाले ने बारात लेकर जाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए शादी रुकवाने की बात कही। इसके बाद परिवार में दहशत फैल गई

जिले में हाल ही में हुई दूल्हे की हत्या की घटना को देखते हुए परिवार पहले से ही डरा हुआ था। धमकी मिलने के बाद परिजनों ने लड़की पक्ष को पूरी बात बताकर बारात ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद देर रात दूल्हा अपने पिता के साथ तेजीबाजार थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामकोला घुसकुरी निवासी विनोद निषाद समेत चार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

खाने में मछली न मिलने पर दूल्हे के भाई ने काटा बवाल उधर, बस्ती जिले में खाने में मछली नहीं मिलने पर दूल्हे का भाई भड़क गया। खाने में बदइंतेजामी का आरोप लगाते हुए दुल्हन के भाई से उलझ गया। विवाद इतना बढ़ा कि बारातियों में भगदड़ मच गई। किसी ने विवाद की सूचना डॉयल-112 पर दे दी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया, इसके बाद शादी की अन्य रस्म पूरी हुई।

गुरुवार शाम बारात आई हुई थी। बारातियों के लिए खाने में अन्य पकवान के साथ मछली भी बनवाई गई थी। बारात पहुंचने पर द्वार पूजा व जयमाल का कार्यक्रम खुशी के माहौल में हुआ। इसके बाद बाराती व घरवाले खाना खाने लगे। बारातियों के खाना खाने के बाद दूल्हा, दूल्हे का भाई व कुछ खास लोग खाने की मेज पर बैठे। तब तक मछली समाप्त हो चुकी थी। दूल्हे के टेबल पर मछली की डिश नहीं देख दूल्हे के भाई ने वधु पक्ष से मछली लाने को कहा। वहां मौजूद दुल्हन के भाई ने शालीनता से बताया कि मछली समाप्त हो गई, इतना सुनते ही दूल्हे का भाई भड़क गया और वह मछली परोसे जाने की बात पर अड़ गया, जबकि वधू पक्ष के लोग अपनी लाचारी बता रहे थे।