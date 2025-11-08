दोनों जाएं, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें...पति ने प्रेमी को सौंप दी पत्नी, खुश रहने का दिया आशीर्वाद

संक्षेप: जौनपुर में प्रेम-प्रसंग को लेकर एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक महिला का उसके प्रेमी से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महिला के पति को जब इसकी जानकारी हुई तो पत्नी पर गुस्सा करने के बजाए उसे खुश रहने का अशीर्वाद दे दिया।

यूपी के जौनपुर में प्रेम-प्रसंग को लेकर एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक महिला का उसके प्रेमी से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। महिला के पति को जब इसकी जानकारी हुई तो पत्नी पर गुस्सा करने के बजाए उसे खुश रहने का अशीर्वाद दे दिया। पति ने खुद ही उसके प्रेमी को पत्नी का हाथ सौंप दिया और कहा, दोनों जाएं और खुश रहें, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें।

कोतवाली क्षेत्र में ताखा पश्चिम शिवपुर गांव निवासी ज्ञानचंद्र गौतम की शादी क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव निवासी रवीना गौतम से जून 2021 में हुई थी। शादी के बाद बाद सब कुछ ठीक रहा। दो साल बाद रवीना का संपर्क उसी के गांव निवासी प्रदीप कुमार से हुआ। फोन से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। रवीना को अपने प्रेमी से मोबाइल से बातचीत करने के दौरान परिवार वालों ने पकड़ लिया। उसे समझाया गया।‌ मना करने के बावजूद वह प्रेमी से मिलने-जुलने लगी।‌ आरोप है कि पति और उसके ससुराल वालों ने पाबंदी लगा दी तो वह धमकी देने लगी।

प्रेमी प्रदीप के साथ रहने के लिए अड़ गई। इसी बीच पति ने बड़ा कदम उठाते हुए दोनों को बुलाकर शनिवार को शाहगंज तहसील कोर्ट में शादी करा दी। इस दौरान दोनों के परिजन भी मौजूद थे। रवीना अपने प्रेमी प्रदीप के घर चली गई। महिला का एक तीन साल का बच्चा है। पति ने लिखा पढ़ी के साथ उसका पालन-पोषण करने के लिए अपने पास रख लिया।