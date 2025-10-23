Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDonkeys sold for high prices, Sunny for one lakh Salman for 70 thousand rupees; buyers arrived from Rajasthan and bihar
बहुत महंगे बिके गधे, सनी एक लाख का तो सलमान 70 हजार का; राजस्थान और बिहार से भी पहुंचे खरीदार

बहुत महंगे बिके गधे, सनी एक लाख का तो सलमान 70 हजार का; राजस्थान और बिहार से भी पहुंचे खरीदार

संक्षेप: यूपी में दिवाली पर चित्रकूट में ऐतिहासिक गधा मेला लगा। मेले में राजस्थान, बिहार और हरियाणा से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचे। सनी नाम का गधा सबसे अधिक 1.05 लाख रुपये में बिका। वहीं, सलमान को 70 हजार रुपये में खरीदा गया।

Thu, 23 Oct 2025 07:12 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के चित्रकूट में दीवाली के दूसरे दिन मंगलवार को मंदाकिनी के तट पर ऐतिहासिक गधा मेला लगा। इस मेले में गधे बहुत महंगे दाम पर बिके। ऐतिहासिक मेले में राजस्थान, बिहार और हरियाणा से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचे। मेले में सनी नाम का गधा सबसे अधिक 1.05 लाख रुपये में बिका। वहीं, सलमान नाम के गधे को 70 हजार रुपये में खरीदा गया।

धर्मनगरी में गधा मेले का आयोजन मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से हो रहा है। दीपदान के दूसरे दिन मंदाकिनी तट में गधों का बाजार सजता है। यहां पर यूपी, एमपी के अलावा राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचते हैं। ज्यादातर तंदुरुस्त और अच्छे गधों को बेहतर रेट से बचने के लिए कारोबारी उनका नाम फिल्मी सितारों का रख लेते हैं। इस बार शाहरुख नाम का गधा 70 हजार रुपये में बिका है। जबकि सलमान की बोली 90 हजार रखी गई। बाद में कारोबारी ने उसे 70 हजार में बेच दिया। सबसे अधिक महंगा सनी नाम का गधा एक लाख पांच हजार रुपये में बिका। हालांकि इसकी कीमत कारोबारी डेढ़ लाख रुपये मांग रहा था।

ये भी पढ़ें:व्हाट्सएप मैसेज में 'अनकहे शब्द' भी दुश्मनी को बढ़ावा दे सकते हैं: हाईकोर्ट

मेले के आयोजक रमेश पांडेय कहते हैं कि अब नया जमाना आ गया है। समय के साथ काफी बदलाव हुआ है। खच्चरों की खरीदारी ज्यादातर वह लोग करते हैं, जो निर्माण सामग्री ढोते हैं। एक दशक पहले तक कई हजार की संख्या में गधे बिक्री के लिए दूसरे प्रांतों से आते रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय पर अब यह संख्या सिमटकर सैकड़ो में रह गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Diwali अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |