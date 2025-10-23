बहुत महंगे बिके गधे, सनी एक लाख का तो सलमान 70 हजार का; राजस्थान और बिहार से भी पहुंचे खरीदार

संक्षेप: यूपी में दिवाली पर चित्रकूट में ऐतिहासिक गधा मेला लगा। मेले में राजस्थान, बिहार और हरियाणा से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचे। सनी नाम का गधा सबसे अधिक 1.05 लाख रुपये में बिका। वहीं, सलमान को 70 हजार रुपये में खरीदा गया।

यूपी के चित्रकूट में दीवाली के दूसरे दिन मंगलवार को मंदाकिनी के तट पर ऐतिहासिक गधा मेला लगा। इस मेले में गधे बहुत महंगे दाम पर बिके। ऐतिहासिक मेले में राजस्थान, बिहार और हरियाणा से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचे। मेले में सनी नाम का गधा सबसे अधिक 1.05 लाख रुपये में बिका। वहीं, सलमान नाम के गधे को 70 हजार रुपये में खरीदा गया।

धर्मनगरी में गधा मेले का आयोजन मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से हो रहा है। दीपदान के दूसरे दिन मंदाकिनी तट में गधों का बाजार सजता है। यहां पर यूपी, एमपी के अलावा राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचते हैं। ज्यादातर तंदुरुस्त और अच्छे गधों को बेहतर रेट से बचने के लिए कारोबारी उनका नाम फिल्मी सितारों का रख लेते हैं। इस बार शाहरुख नाम का गधा 70 हजार रुपये में बिका है। जबकि सलमान की बोली 90 हजार रखी गई। बाद में कारोबारी ने उसे 70 हजार में बेच दिया। सबसे अधिक महंगा सनी नाम का गधा एक लाख पांच हजार रुपये में बिका। हालांकि इसकी कीमत कारोबारी डेढ़ लाख रुपये मांग रहा था।