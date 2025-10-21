चित्रकूट में लगा गधा मेला, सदियों पुरानी परंपरा में इस बार दिखी रौनक की कमी

संक्षेप: यूपी के चित्रकूट में दीपदान मेला के चौथे दिन मंदाकिनी तट पर गधा मेला आयोजित हुआ। जिसमें स्थानीय के अलावा कई प्रांतों से कारोबारी और खरीदार पहुंचे। लेकिन इस बार अपेक्षा से कम संख्या में जानवर आने से खरीदारों में भी मायूसी जैसी स्थिति रही।

भगवान राम की तपोभूमि धर्म नगरी चित्रकूट में दीपदान मेला के चौथे दिन मंदाकिनी तट पर गधा मेला आयोजित हुआ। जिसमें स्थानीय के अलावा कई प्रांतों से कारोबारी और खरीदार पहुंचे। इस बार अपेक्षा से कम संख्या में जानवर आने से खरीदारों में भी मायूसी जैसी स्थिति रही। साफ-सफाई का अभाव होने की वजह से कारोबारी काफी परेशान भी रहे।

चित्रकूट में गधा मेला का आयोजन मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है। दीपदान के दूसरे दिन मंदाकिनी तट में गधों का बाजार सजता है। यहां पर यूपी, एमपी के अलावा राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचते हैं। ज्यादातर तंदुरुस्त और अच्छे गधों को बेहतर रेट से बचने के लिए कारोबारी उनका नाम फिल्मी सितारों का रख लेते है। मेला आयोजक रमेश पांडेय कहते हैं कि अब नया जमाना आ गया है। समय के साथ काफी बदलाव हुआ है। खच्चरों की खरीदारी ज्यादातर वह लोग करते हैं, जो निर्माण सामग्री ढोते हैं। अब ज्यादातर युवा वर्ग इस तरह के कार्यों से मुंह मोड रहा है। जिससे मेला हर साल कमजोर होता जा रहा है।

एक दशक पहले तक कई हजार की संख्या में गधे बिक्री के लिए दूसरे प्रांतों से आते रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय पर अब यह संख्या सिमटकर सैकड़ो में रह गई है। कारोबारी भी बहुत कम आने लगे हैं, क्योंकि अच्छे रेट के साथ बिक्री का अभाव हो गया है। कौशांबी से आए कारोबारी गणेश चौधरी का कहना था कि यहां पर साफ सफाई का बहुत अभाव है। मेला में व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं की जा रही है। गंदगी की वजह से खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा उनके जानवर भी सही मूल्य पर नहीं बिक पा रहे हैं।