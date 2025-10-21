Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDonkey mela held in Chitrakoot centuries old tradition lacking in gaiety this time
चित्रकूट में लगा गधा मेला, सदियों पुरानी परंपरा में इस बार दिखी रौनक की कमी

चित्रकूट में लगा गधा मेला, सदियों पुरानी परंपरा में इस बार दिखी रौनक की कमी

संक्षेप: यूपी के चित्रकूट में दीपदान मेला के चौथे दिन मंदाकिनी तट पर गधा मेला आयोजित हुआ। जिसमें स्थानीय के अलावा कई प्रांतों से कारोबारी और खरीदार पहुंचे। लेकिन इस बार अपेक्षा से कम संख्या में जानवर आने से खरीदारों में भी मायूसी जैसी स्थिति रही।

Tue, 21 Oct 2025 02:39 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, चित्रकूट
share Share
Follow Us on

भगवान राम की तपोभूमि धर्म नगरी चित्रकूट में दीपदान मेला के चौथे दिन मंदाकिनी तट पर गधा मेला आयोजित हुआ। जिसमें स्थानीय के अलावा कई प्रांतों से कारोबारी और खरीदार पहुंचे। इस बार अपेक्षा से कम संख्या में जानवर आने से खरीदारों में भी मायूसी जैसी स्थिति रही। साफ-सफाई का अभाव होने की वजह से कारोबारी काफी परेशान भी रहे।

चित्रकूट में गधा मेला का आयोजन मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से चला आ रहा है। दीपदान के दूसरे दिन मंदाकिनी तट में गधों का बाजार सजता है। यहां पर यूपी, एमपी के अलावा राजस्थान, बिहार, हरियाणा आदि से भी कारोबारी और खरीदार पहुंचते हैं। ज्यादातर तंदुरुस्त और अच्छे गधों को बेहतर रेट से बचने के लिए कारोबारी उनका नाम फिल्मी सितारों का रख लेते है। मेला आयोजक रमेश पांडेय कहते हैं कि अब नया जमाना आ गया है। समय के साथ काफी बदलाव हुआ है। खच्चरों की खरीदारी ज्यादातर वह लोग करते हैं, जो निर्माण सामग्री ढोते हैं। अब ज्यादातर युवा वर्ग इस तरह के कार्यों से मुंह मोड रहा है। जिससे मेला हर साल कमजोर होता जा रहा है।

ये भी पढ़ें:युवक ने हनुमान चालीसा की चौपाइयों को तस्वीरों में उकेरा, भक्ति और कला का संगम

एक दशक पहले तक कई हजार की संख्या में गधे बिक्री के लिए दूसरे प्रांतों से आते रहे हैं। लेकिन मौजूदा समय पर अब यह संख्या सिमटकर सैकड़ो में रह गई है। कारोबारी भी बहुत कम आने लगे हैं, क्योंकि अच्छे रेट के साथ बिक्री का अभाव हो गया है। कौशांबी से आए कारोबारी गणेश चौधरी का कहना था कि यहां पर साफ सफाई का बहुत अभाव है। मेला में व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं की जा रही है। गंदगी की वजह से खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा उनके जानवर भी सही मूल्य पर नहीं बिक पा रहे हैं।

देवाशरीफ मेले से यहां पांच हजार रुपए महंगा

बांदा से खरीदारी करने आए चुन्नीलाल ने कहा कि उनके पास पहले से भी 7-8 जानवर हैं। अक्सर वह कहीं पर भी अगर गधा मेला लगता है तो जानवर खरीदने पहुंचते है। बाराबंकी के देवाशरीफ में भी मेला लगता है। वहां की अपेक्षा यहां पर करीब पांच हजार रुपये प्रति जानवर महंगा है। उसने एक जानवर साढ़े पंद्रह हजार रुपये का खरीदा है। लेकिन नजदीक होने की वजह से ले लिया है। इसके अलावा यहां पर इस बार मेला में जानवर भी कम संख्या में आए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Chitrakoot News Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |