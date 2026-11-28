अयोध्या राम मंदिर में दान व्यवस्था और पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रस्ट की टीम ने शिरडी के साईं मंदिर पहुंचकर वहां की दान प्रबंधन व्यवस्था का अध्ययन किया। टीम अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

अयोध्या, संवाददाता। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने राम मंदिर की दान प्रबन्धन व्यवस्था को और पारदर्शी, सुगम एवं आधुनिक बनाने की दिशा में पहल की है। इसी उद्देश्य से शिरडी के साईं मन्दिर गई न्यास की टीम वहां की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन कर लौट आई है। टीम अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसमें दान की गणना के लिए मशीनों के इस्तेमाल, सोने-चांदी के सुरक्षित भंडारण और दानदाताओं के लिए बेहतर सुविधाओं जैसे सुझाव शामिल होंगे।

न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्र (रिटायर्ड) और सचिव जगदीश आफले के नेतृत्व में टीम ने शिरडी में दान प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। वहां की धार्मिक, सामाजिक और सेवाभावी गतिविधियों के साथ सुरक्षा, स्वच्छता तथा प्रसाद वितरण की व्यवस्थाएं भी देखीं। इसके पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, अन्य ट्रस्टी शिरडी साईं और तिरुपति बालाजी सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन वहां जाकर देखा था और अध्ययन रिपोर्ट भी सबमिट की थी लेकिन इस पर आगे कोई काम नहीं हुआ।

फिलहाल ट्रस्ट के मीडिया सलाहकार सुभाष चन्द्र सिंह ने बताया कि टीम ने धनराशि गणना केन्द्र में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, दान के वर्गीकरण, रजिस्ट्रेशन और लेखांकन की प्रक्रियाओं को बारीकी से समझा। सोने-चांदी के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया। टीम अब अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसमें श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में अपनाये जा सकने वाले उपायों का उल्लेख होगा।

दानदाताओं के बैठने की सुविधा पर विचार होगा व्यवस्थाओं का चयन अयोध्या की परिस्थितियों और मंदिर की आवश्यकताओं के अनुसार किया जायेगा। दानदाताओं के बैठने की सुविधा और सिक्कों की गणना को अधिक व्यवस्थित बनाने पर भी विचार किया जायेगा। सिक्कों की गणना के लिए मशीनों के उपयोग की संभावना भी देखी जाएगी। इन प्रयासों का उद्देश्य दान प्रबंधन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाते हुए पारदर्शिता को और सुदृढ़ करना है।