फेसबुक पर भूल कर भी न करें ये गलती, पढ़ें लाखों गंवाने वाले इस लड़के की कहानी

फेसबुक पर आप कभी भूलकर भी ऐसी गलती न करिएगा। जरा सी चूक आपको कितनी भारी पड़ सकती है ये गोरखपुर के लड़के की कहानी से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक से 18 लाख रुपये की साइबर ठगी का ये मामला सामने आया है। फेसबुक पर आई एक अज्ञात युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना इस युवक को भारी पड़ गया। ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर जालसाजों ने उससे विभिन्न बैंकों के खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, कैंपियरगंज क्षेत्र के सहावनखोर गांव निवासी आनंद प्रकाश यादव को फेसबुक पर ‘निधि मिश्रा’ नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। आनंद ने यह फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। फेसबुक की यह दोस्ती कुछ दिन चली। इसके बाद ही कथित युवती ने व्हाट्सएप नंबर लेकर कॉल के जरिए युवक से संपर्क किया। थोड़ा विश्वास जमने पर उसने आनंद को ऑनलाइन ट्रेडिंग में अधिक लाभ कमाने का प्रस्ताव दिया।

आरोप है कि युवती ने व्हाट्सएप पर ‘हिजकॉइन शॉप’ नाम का एक लिंक आनंद को भेजा। इस लिंक के जरिए से युवक से एक आईडी बनवाई गई। इसके बाद ‘हर्ष गोयंका’ नाम के व्यक्ति का हवाला देते हुए बताया गया कि वह ट्रेडिंग कराकर भारी मुनाफा दिलाते हैं। शुरुआत में विश्वास दिलाने के लिए युवक से 50 हजार रुपये निवेश कराए गए।

इस निवेश के कुछ दिनों बाद ही आरोपियों ने आनंद को बताया कि निवेश पर 57 लाख रुपये का लाभ हो चुका है, लेकिन यह राशि खाते में ट्रांसफर करने से पहले 18 लाख रुपये कमीशन के तौर पर जमा करने होंगे। बेहद कम समय में इतना अधिक मुनाफे की बात सुनने पर भी आनंद को कायदे से शक होना चाहिए लेकिन अधिक मुनाफे के चक्कर में फंसकर उसने बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न बैंकों के खातों में आरटीजीएस, यूपीआई और अन्य माध्यमों से अलग-अलग किश्तों में कुल 18 लाख रुपये भेज दिए।