ट्रेन में भूलकर भी न करिएगा ये गलती, करनी पड़ सकती है पूरे कोच की सफाई; जुर्माना और जेल भी
जल्द ही ऐसा कानून लागू होने वाला है, जिसमें अपराध साबित होने पर आपसे पूरे कोच की सफाई कराई जा सकती है।1000 रुपए का जुर्माना या 24 घंटे की जेल हो सकती है। अभी 6 महीने की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावाधान है। नए नियम के तहत कोच की सफाई और जुर्माना दोनों एकसाथ हो सकते हैं।
यदि आप शराब के शौकीन हैं और ट्रेन में सफर के दौरान भी अपने इस शौक को पूरा करने से परहेज नहीं करते तो सावधान हो जाइए। अच्छा यही होगा की आप भूलकर भी ये गलती ना करें। ट्रेन से यात्रा के दौरान इस शौक को भूल ही जाएं क्योंकि ये आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। जल्द ही ऐसा कानून लागू होने वाला है, जिसमें अपराध साबित होने पर आपसे पूरे कोच की सफाई कराई जा सकती है। एक हजार रुपये जुर्माना या 24 घंटे का कारावास हो सकता है। अभी छह महीने की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावाधान है। नए नियम के तहत कोच की सफाई और जुर्माना दोनों एकसाथ हो सकते हैं। यह रेलवे मजिस्ट्रेट तय करेंगे। कानपुर में रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी ने बताया कि रेलवे एक्ट में यह बदलाव जनविश्वास अधिनियम-2026 के तहत हुआ है। यह कानून आठ अप्रैल को बन गया है।
तारीख तय होनी बाकी, थानेवार मांगी गई सूचना
कानून तो बन गया है। इसको प्रभावी करने की तारीख तय होना शेष है। रेलवे ने थानेवार ऐसे मामलों का ब्योरा मांगा है ताकि पता रहे कि रेलवे एक्ट की धारा-145 ए, बी और सी के कितने मामले साल में जोन या पोस्ट स्तर पर दर्ज होते हैं।
कानपुर सेंट्रल पर हर साल 200 मामले
ट्रेनों से शराब तस्करी और शराब पीकर हंगामे के साल में लगभग 200 मामले होते हैं। बिहार में बंदी होने की वजह से शराब तस्करी के मामले बढ़े हैं। सेंट्रल पर हर साल औसतन 175-180 जेल भी जाते हैं।
एसी कूपों में नशेबाजी की सबसे अधिक घटनाएं
ट्रेनों के एसी कूपों में नशेबाजी या फिर बैगों में शराब ले जाने की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। शराब पीकर हंगामा करने के 80 फीसदी मामले एसी कूपों में होते हैं। कई बार तो नशेबाजी में छेड़खानी की घटनाएं हुई हैं।
वेंडर भी करते हैं शराब की सप्लाई
वीआईपी ट्रेनों जैसे राजधानी, दूरंतो की पैंट्रीकार के अधिकृत वेंडर शराब की सप्लाई करते हैं। पिछले साल इस तरह के 12 मामले पकड़े गए।
एक नजर में रेलवे
कानपुर से रोजाना ट्रेनें गुजरतीं 240-250 (औसतन)
रोजाना यात्री सफर करते हैं 1.25-1.5 लाख
जोन में हर साल पकड़े जाते मामले 900-950
कितने मामले दर्ज नहीं होते 18-20 फीसदी
कुल घटनाओं में एसी में कितनी 49 फीसदी
प्लेटफार्मों पर होती हैं 22 फीसदी
बदलाव एक साथ पूरे देश में लागू होगा, मामूली अपराध में राहत मिलेगी
एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि जनविश्वास अधिनियम-2026 के तहत कानून बन चुका है। अब भारतीय रेल सहित कई विभागों में हुए बदलाव को एक साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। एक तरह से मामूली आपराधिक कृत्य के मामलों में राहत दी गई है। कुछ मामलों में सजा का प्रावधान खत्म कर जुर्माना ही तय हुआ है। अमल में आने के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें