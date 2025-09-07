साहब न बनिए..., रिटायरमेंट के दिन धरने पर बैठा कर्मचारी, महापौर ने अफसरों को किया तलब; फिर

महापौर बोलीं-आप खुद को ‘साहब’ न समझें। कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है, आप फाइल लेकर कैम्प कार्यालय पहुंचे। इसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने महापौर को अपनी पीड़ा बताई। तब महापौर ने अफसरों को अपने कैंप ऑफिस में तलब कर लिया।

लखनऊ नगर निगम से रिटायरमेंट के दिन सेवा प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने के विरोध में कर्मचारी नगर आयुक्त के कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठ गया। इससे नगर निगम मुख्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विदाई समारोह में पहुंची महापौर सुषमा खर्कवाल नाराज हो गईं। उन्होंने नगर निगम में रिटायर हो रहे कर्मचारियों की पेंशन फाइल में बेवजह आपत्ति लगाने पर ऐतराज जताया। विदाई समारोह में माइक पर महापौर बोलीं-आप खुद को ‘साहब’ न समझें। संबंधित कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है, आप फाइल लेकर कैम्प कार्यालय पहुंचे। इसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने महापौर को अपनी पीड़ा बताई। तब महापौर ने अपर नगर आयुक्त ललित कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपने कैंप कार्यालय पर तलब कर लिया। रिटायर्ड कर्मचारियों की फाइल तत्काल तैयार कराई गई, जिसके बाद ब्रजेश कुमार को पेंशन बुक, कागजात सौंपे गए।

महापौर सुषमा खर्कवाल ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया। जांच में पाया गया कि ब्रजेश कुमार का स्थायीकरण समय पर न होने के कारण पत्रावली लंबे समय तक विभिन्न स्तरों पर अटकी रही और ऑडिट आपत्तियां दर्ज की जाती रहीं। महापौर ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय से स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती और आदेश जारी हो जाते, तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होती।