don t become a sahab employee sat on dharna on retirement day in lucknow nagar nigam mayor summoned officers then साहब न बनिए..., रिटायरमेंट के दिन धरने पर बैठा कर्मचारी, महापौर ने अफसरों को किया तलब; फिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdon t become a sahab employee sat on dharna on retirement day in lucknow nagar nigam mayor summoned officers then

साहब न बनिए..., रिटायरमेंट के दिन धरने पर बैठा कर्मचारी, महापौर ने अफसरों को किया तलब; फिर

महापौर बोलीं-आप खुद को ‘साहब’ न समझें। कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है, आप फाइल लेकर कैम्प कार्यालय पहुंचे। इसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने महापौर को अपनी पीड़ा बताई। तब महापौर ने अफसरों को अपने कैंप ऑफिस में तलब कर लिया।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSun, 7 Sep 2025 05:49 AM
share Share
Follow Us on
साहब न बनिए..., रिटायरमेंट के दिन धरने पर बैठा कर्मचारी, महापौर ने अफसरों को किया तलब; फिर

लखनऊ नगर निगम से रिटायरमेंट के दिन सेवा प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने के विरोध में कर्मचारी नगर आयुक्त के कमरे के बाहर सीढ़ी पर बैठ गया। इससे नगर निगम मुख्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विदाई समारोह में पहुंची महापौर सुषमा खर्कवाल नाराज हो गईं। उन्होंने नगर निगम में रिटायर हो रहे कर्मचारियों की पेंशन फाइल में बेवजह आपत्ति लगाने पर ऐतराज जताया। विदाई समारोह में माइक पर महापौर बोलीं-आप खुद को ‘साहब’ न समझें। संबंधित कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है, आप फाइल लेकर कैम्प कार्यालय पहुंचे। इसके बाद रिटायर हो रहे कर्मचारियों ने महापौर को अपनी पीड़ा बताई। तब महापौर ने अपर नगर आयुक्त ललित कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपने कैंप कार्यालय पर तलब कर लिया। रिटायर्ड कर्मचारियों की फाइल तत्काल तैयार कराई गई, जिसके बाद ब्रजेश कुमार को पेंशन बुक, कागजात सौंपे गए।

शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में रिटायर हो रहे कर्मचारियों का विदाई समारोह था। समारोह के दौरान स्वास्थ्य विभाग में सैनेट्री सुपरवाइजर के पद से रिटायर हो रहे बृजेश कुमार को उनके रिटायरमेंट के दिन भी सेवा प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। बृजेश पिछले 15 सालों से कैंसर से पीड़ित हैं। इससे परेशान होकर वह अपने ही रिटायरमेंट के दिन नगर आयुक्त के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए। इस पर महापौर ने माइक पर कहा कि, आप खुद को ‘साहब’ न समझें। संबंधित कर्मचारी ने सफाई देने का प्रयास किया तो महापौर ने कहा कि उनको कुछ नहीं सुनना है, आप फाइल लेकर कैम्प कार्यालय पहुंचे।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पूर्वी यूपी में महीने के अंत तक लौटेगा मानसून, फिर ठंड देगी दस्तक

महापौर सुषमा खर्कवाल ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया। जांच में पाया गया कि ब्रजेश कुमार का स्थायीकरण समय पर न होने के कारण पत्रावली लंबे समय तक विभिन्न स्तरों पर अटकी रही और ऑडिट आपत्तियां दर्ज की जाती रहीं। महापौर ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय से स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती और आदेश जारी हो जाते, तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होती। महापौर ने अपर नगर आयुक्त ललित कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को अपने कैंप कार्यालय पर तलब किया। रिटायर्ड कर्मचारियों की फाइल तैयार कराई गई, जिसके बाद ब्रजेश कुमार को पेंशन बुक, कागजात सौंपे गए।

ये भी पढ़ें:शरीर पर लाल दाने, मुंह में छाले, इस जिले में फैला टोमेओ फ्लू; कई बच्चे बीमार

पढ़े-लिखे कर्मियों से सफाई का कार्य न कराएं

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की पेंशन बुक और रिटायरमेंट के भुगतान में भी अनावश्यक आपत्तियां लगाई जा रही हैं। महापौर ने कहा कि कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर ने एक अन्य शिकायत के जवाब में कहा कि, वह हमेशा कहती रहीं हैं कि पढ़े लिखे कर्मियों से सफाई का कार्य न कराएं।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |