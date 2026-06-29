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यूपी के सियासी रण में उतरेंगे बाहुबली डॉन बृजेश सिंह, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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बाहुबली डॉन बृजेश सिंह ने यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने विधानसभा सीट और पार्टी को लेकर खुलासा अभी नहीं किया है। 

यूपी के सियासी रण में उतरेंगे बाहुबली डॉन बृजेश सिंह, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान

यूपी की सियासत में पहले से ही दखल रखने वाले बाहुबली और माफिया डॉन के रूप में विख्यात पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह किस सीट या किस पार्टी से दम ठोकेंगे अभी इसका खुलासा नहीं किया है। बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भाजपा से विधायक हैं। परिवार की भी भाजपा से नजदीकियां हैं। हालांकि माना जा रहा है कि वह भाजपा की जगह एनडीए में शामिल किसी सहयोगी दल की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ओपी राजभर की सुभासपा से मैदान में उतरने की है।

बृजेश सिंह इन दिनों पूर्वांचल खासकर बनारस में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। यहां पर दशकों से उपेक्षित जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्वार और सुंदरीकरण के काम में लगे हुए हैं। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित काशी की मशहूर पप्पू की चाय की दुकान पर उन्होंने रविवार को मीडिया से खुलकर बात की। इसी दौरान चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए राजनीति में आना जरूरी होता है। कहा कि कहां से चुनाव लड़ना है इसकी सूचना भी मिल जाएगी।

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बृजेश सिंह ने बेटे सिद्धार्थ के जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाओं को अफवाह भी बताया। कहा कि मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा के लिए राजनीति आवश्यक है, ऐसे में राजनीति पहले से कर रहा हूं। इशारों में यह भी बताया कि वह पूर्वांचल की ही किसी सीट से उतरेंगे।

तीन दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर परिवार का कब्जा

बृजेश सिंह का भले ही फरार रहे हों या फिर जेल में रहे हों, परिवार का सियासत में दबदबा कायम रहा। तीन दशक से वाराणसी की एमएलसी सीट बृजेश सिंह के परिवार के ही पास है। बृजेश के बड़े भाई उदयभान उर्फ चुलबुल सिंह 1998 से 2004 तक भाजपा के टिकट पर इसी सीट से एमएलसी रहे। उनके निधन के बाद बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से एमएलसी बनी। 2016 में जेल में रहते हुए खुद बृजेश सिंह एमएलसी बन गए। 2022 में भाजपा कैंडिडेट को हराकर अन्नपूर्णा सिंह फिर एमएलसी बनीं। वहीं, बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह 2007 से लगातार वाराणसी से सटी चंदौली की सैयदराजा सीट से भाजपा के विधायक चुने जा रहे हैं।

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माफिया मुख्तार अंसारी से चली लंबी अदावत

बृजेश सिंह और माफिया मुख्तार अंसारी की सीधी अदावत का गवाह कई दशकों तक पूर्वांचल रहा है। दोनों के बीच गैंगवार में कई जानें गईं। बृजेश सिंह पर 5 लाख का इनाम घोषित हुआ। मकोका, गैंगस्टर, हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए तो वह फरार हो गए। 2008 में उड़ीसा के भुवनेश्वर से बृजेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। धीरे-धीरे मुकदमे खत्म होते गए और 13 साल सलाखों में रहने के बाद 2022 में बृजेश सिंह जेल से बाहर आ गए।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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