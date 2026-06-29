यूपी के सियासी रण में उतरेंगे बाहुबली डॉन बृजेश सिंह, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान

बाहुबली डॉन बृजेश सिंह ने यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने विधानसभा सीट और पार्टी को लेकर खुलासा अभी नहीं किया है।

यूपी की सियासत में पहले से ही दखल रखने वाले बाहुबली और माफिया डॉन के रूप में विख्यात पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह किस सीट या किस पार्टी से दम ठोकेंगे अभी इसका खुलासा नहीं किया है। बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भाजपा से विधायक हैं। परिवार की भी भाजपा से नजदीकियां हैं। हालांकि माना जा रहा है कि वह भाजपा की जगह एनडीए में शामिल किसी सहयोगी दल की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ओपी राजभर की सुभासपा से मैदान में उतरने की है।

बृजेश सिंह इन दिनों पूर्वांचल खासकर बनारस में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। यहां पर दशकों से उपेक्षित जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्वार और सुंदरीकरण के काम में लगे हुए हैं। इसी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित काशी की मशहूर पप्पू की चाय की दुकान पर उन्होंने रविवार को मीडिया से खुलकर बात की। इसी दौरान चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि जनता की सेवा के लिए राजनीति में आना जरूरी होता है। कहा कि कहां से चुनाव लड़ना है इसकी सूचना भी मिल जाएगी।

बृजेश सिंह ने बेटे सिद्धार्थ के जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाओं को अफवाह भी बताया। कहा कि मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा के लिए राजनीति आवश्यक है, ऐसे में राजनीति पहले से कर रहा हूं। इशारों में यह भी बताया कि वह पूर्वांचल की ही किसी सीट से उतरेंगे।

तीन दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर परिवार का कब्जा बृजेश सिंह का भले ही फरार रहे हों या फिर जेल में रहे हों, परिवार का सियासत में दबदबा कायम रहा। तीन दशक से वाराणसी की एमएलसी सीट बृजेश सिंह के परिवार के ही पास है। बृजेश के बड़े भाई उदयभान उर्फ चुलबुल सिंह 1998 से 2004 तक भाजपा के टिकट पर इसी सीट से एमएलसी रहे। उनके निधन के बाद बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी से एमएलसी बनी। 2016 में जेल में रहते हुए खुद बृजेश सिंह एमएलसी बन गए। 2022 में भाजपा कैंडिडेट को हराकर अन्नपूर्णा सिंह फिर एमएलसी बनीं। वहीं, बृजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह 2007 से लगातार वाराणसी से सटी चंदौली की सैयदराजा सीट से भाजपा के विधायक चुने जा रहे हैं।