नौकर पति-पत्नी ने घर के मालिक को 5 साल रखा कैद? रिटायर कर्मचारी की मौत; बेटी इस हाल में मिली

संक्षेप: 70 वर्षीय रेलवे से सेवानिवृत सीनियर क्लर्क ओमप्रकाश सिंह राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 से भाई अलग रह रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि चरखारी निवासी एक दंपती नौकर को देखरेख के लिए रखा था।

उत्तर प्रदेश के महोबा में रेलवे से सेवानिवृत एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिवारीजनों के आरोपों से हड़कंप मच गया। परिवारीजनों ने नौकर पति-पत्नी ने 5 साल से बुजुर्ग और उनकी बेटी को बंधक बनाए रखने के आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग की मौत के बाद घर में उनकी बेटी भी अत्यंत बुरे हाल में पाई गई है। लोगों का कहना है कि मानसिक रूप से कमजोर बेटी की भी हालत कंकाल जैसी हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में नौकर पति-पत्नी पर संपत्ति के लालच में बुजुर्ग और उनकी बेटी को तिल-तिल मरने पर मजबूर करने की बात आई है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा संभव नहीं लग रहा है। फिर भी पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महोबा के हिंद टायर वाली गली में रहने वाले 70 वर्षीय रेलवे से सेवानिवृत सीनियर क्लर्क ओमप्रकाश सिंह राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई अमर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 से भाई अलग रह रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि चरखारी निवासी एक दंपती नौकर को देखरेख के लिए रखा था।

नौकर दंपति ने पूरे मकान में कब्जा कर लिया और बंधक बना लिया। उपचार के अभाव में भाई की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। कहा कि भतीजी की भी हालत खराब है। वह हड्डियों का ढांचा भर रह गई है। भाई का यह भी कहना जब भी परिवारीजन मिलते जाते थे तो नौकर बहाना बनाकर लौटा देता था। कभी कहता था कि मालिक घर पर नहीं हैं तो कभी वह कहता था कि वह किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पूरे मामले में जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है।