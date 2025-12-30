Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdomestic worker couple kept house owner his ill daughter captive 5 years retired employee dies brother made alligations
नौकर पति-पत्नी ने घर के मालिक को 5 साल रखा कैद? रिटायर कर्मचारी की मौत; बेटी इस हाल में मिली

नौकर पति-पत्नी ने घर के मालिक को 5 साल रखा कैद? रिटायर कर्मचारी की मौत; बेटी इस हाल में मिली

संक्षेप:

70 वर्षीय रेलवे से सेवानिवृत सीनियर क्लर्क ओमप्रकाश सिंह राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 से भाई अलग रह रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि चरखारी निवासी एक दंपती नौकर को देखरेख के लिए रखा था।

Dec 30, 2025 05:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महोबा
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के महोबा में रेलवे से सेवानिवृत एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिवारीजनों के आरोपों से हड़कंप मच गया। परिवारीजनों ने नौकर पति-पत्नी ने 5 साल से बुजुर्ग और उनकी बेटी को बंधक बनाए रखने के आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग की मौत के बाद घर में उनकी बेटी भी अत्यंत बुरे हाल में पाई गई है। लोगों का कहना है कि मानसिक रूप से कमजोर बेटी की भी हालत कंकाल जैसी हो गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में नौकर पति-पत्नी पर संपत्ति के लालच में बुजुर्ग और उनकी बेटी को तिल-तिल मरने पर मजबूर करने की बात आई है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा संभव नहीं लग रहा है। फिर भी पूरे मामले की जांच कराई जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महोबा के हिंद टायर वाली गली में रहने वाले 70 वर्षीय रेलवे से सेवानिवृत सीनियर क्लर्क ओमप्रकाश सिंह राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई अमर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 से भाई अलग रह रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि चरखारी निवासी एक दंपती नौकर को देखरेख के लिए रखा था।

ये भी पढ़ें:रेप का इल्जाम लगाने लड़की की शादी तय हुई तो दी जान, वीडियो कॉल कर फंदे से लटका

नौकर दंपति ने पूरे मकान में कब्जा कर लिया और बंधक बना लिया। उपचार के अभाव में भाई की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। कहा कि भतीजी की भी हालत खराब है। वह हड्डियों का ढांचा भर रह गई है। भाई का यह भी कहना जब भी परिवारीजन मिलते जाते थे तो नौकर बहाना बनाकर लौटा देता था। कभी कहता था कि मालिक घर पर नहीं हैं तो कभी वह कहता था कि वह किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पूरे मामले में जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है।

ये भी पढ़ें:भू-माफिया- बाहुबलियों पर करें कठोर कार्रवाई, योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

क्या बोली पुलिस

सीओ सिटी अरुण सिंह ने कहा है प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक ने आठ-नौ साल से अपनी देखभाल करने के कारण अपने घर की रजिस्टर्ड वसीयत नौकर की पत्नी के नाम पर कर रखी है। परिवारीजनों ने भी इसके पहले न तो कभी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है और न ही मृतक या उनकी बेटी की देखभाल का कोई प्रयास किया गया है। फिर भी परिवारीजनों के सभी आरोपों की गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी हो सकेगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |