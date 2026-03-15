यूपी के इस जिले में घरेलू गैस के डेढ़ लाख कनेक्शन बंद, इस वजह से हुआ ऐक्शन

गैस वितरक संघ संरक्षक भारतीश मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ता अब PNG और घरेलू गैस दोनों का उपयोग एक साथ नहीं कर सकेंगे। नौ महीने से सिलेंडर न लेने वाले 1.50 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को कंपनी ने बंद कर दिया है। गैर PNG वाले उपभोक्ता E-KYC कराकर घरेलू कनेक्शन चालू करा सकते हैं।

UP Gas Connection News: घरेलू गैस की किल्लत की चर्चाओं के बीच यूपी के कानपुर में 1.50 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शन शनिवार रात को बंद कर दिए गए। ये वह उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पिछले नौ महीने से गैस नहीं ली है। इनमें से जिन उपभोक्ताओं के यहां पीएनजी लाइन है, उनके घरेलू कनेक्शन दोबारा चालू नहीं होंगे। वहीं, जिनके यहां पीएनजी कनेक्शन नहीं हैं, वह शपथपत्र देकर और ई-केवाईसी कराकर अपने कनेक्शन चालू करा सकते हैं।

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जिले में करीब 1.35 लाख पीएनजी के उपभोक्ता हैं। इनमें से कई उपभोक्ताओं के पास घरेलू गैस कनेक्शन भी हैं। ये कभी-कभी गैस लेते हैं। अब जब मध्य-पूर्व में छिड़ी जंग से गैस संकट का खतरा मंडराने लगा तो एजेंसियों ने ऐसे निष्क्रिय खातों की पड़ताल की। इसके बाद 1.50 लाख कनेक्शनों को बंद कर दिया गया।

गैस वितरक संघ संरक्षक भारतीश मिश्रा ने बताया कि अब उपभोक्ता पीएनजी और घरेलू गैस दोनों का उपयोग एक साथ नहीं कर सकेंगे। नौ महीने से सिलेंडर न लेने वाले 1.50 लाख उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को कंपनी ने बंद कर दिया है। गैर पीएनजी वाले उपभोक्ता ई-केवाईसी कराकर घरेलू कनेक्शन चालू करा सकते हैं।

10 दिन बाद भी गैस के लिए कतार उधर, कानपुर में दस दिन बाद भी रसोई गैस का संकट बरकरार है। शहर की गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी लाइन लग रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग को लेकर ग्राहकों में जमकर आक्रोश है। तेल कंपनियों के बुकिंग नंबर चलते ही नहीं हैं।

इंडियन ऑयल का मोबाइल फोन बुकिंग सिस्टम धड़ाम है। बार-बार फोन करने के बावजूद स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। हैरिसगंज निवासी दीपांकर माथुर ने बताया कि वह मोबाइल नंबर पर गैस बुक कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। सुमिता गैस एजेंसी जाकर दिक्कत बताने पर रात में गैस बुक करने को कहा गया। शुक्रवार रात दो बजे तक प्रयास करते रहे, फिर भी गैस बुक नहीं हुई। पड़ोसियों के भरोसे काम चल रहा है। पटकापुर निवासी रुखसाना ने बताया कि दो दिन से चक्कर लगा रहे हैं। फिर भी गैस नहीं बुक हो रही है। सुबह आठ बजे आने वालों का कूपन लेकर गैस बुक कर देते हैं। अगर देर से आए तो चक्कर लगाना पड़ता है।

प्रशासनिक टीमों की निगरानी में बांटेंगे गैस गैस को लेकर मचे हाहाकार और भीषण मारामारी के बीच कानपुर में अब प्रशासन की निगरानी में गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए डीएम ने टीमें बनाई हैं। टीमें शहर से लेकर गांव तक निगरानी करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, सहायक पुलिस आयुक्त और क्षेत्रीय अधिकारी जांच करेंगे। इसी तरह से शहर में एसीपी और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जांच करेंगे।