dogs now attacked a bba student in kanpur whoever saw her face was terrified कुत्तों ने अब कानपुर में बीबीए छात्रा पर बोला हमला, जिसने भी देखा चेहरा वो सहम गया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdogs now attacked a bba student in kanpur whoever saw her face was terrified

कुत्तों ने अब कानपुर में बीबीए छात्रा पर बोला हमला, जिसने भी देखा चेहरा वो सहम गया

बीबीए छात्रा वैष्णवी साहू का टांकों लगा चेहरा जिसने भी देखा, कांप उठा। लोगों ने कहा-हर गली में 20-25 कुत्ते हैं। शहर में लाख-डेढ़ लाख जबड़े बच्चों ही नहीं बड़ों को भी डरा रहे हैं। यह अकेले दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं। हर शहर, खासकर कानपुर में कुत्तों का आतंक अब खौफ की वजह बन गया है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरSat, 23 Aug 2025 09:20 AM
share Share
Follow Us on
कुत्तों ने अब कानपुर में बीबीए छात्रा पर बोला हमला, जिसने भी देखा चेहरा वो सहम गया

यह अकेले दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं। हर शहर में कुत्तों का आतंक अब खौफ की वजह बन गया है। कुत्तों के हमले का ताजा मामला यूपी के कानपुर के श्याम नगर से आया है। यहां रामपुरम फेस-वन में कुत्तों ने एक बीबीए छात्रा को सड़क पर गिराकर चेहरे और शरीर को बुरी तरह से नोच खाया। इलाके के लोगों ने किसी तरह से छात्रा को बचाया। फिर परिवारीजन उसे कांशीराम अस्पताल लेकर भागे। जिस किसी ने इस छात्रा का जख्मी चेहरा देखा वो कुत्तों के आतंक से बुरी तरह सहम गया।

श्याम नगर के रामपुरम फेस-1 निवासी आशुतोष के अनुसार उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 वर्षीय भतीजी वैष्णवी साहू रूमा स्थित एक निजी कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त की शाम को वह कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी इलाके के मुधवन पार्क के पास आवारा कुत्तों का झुंड और बंदरों में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान तीन कुत्तों ने वैष्णवी पर हमला कर दिया और उसे नोचने लगे। तभी वैष्णवी ने भागने का प्रयास किया तो कुत्तों ने उसे दौड़ाकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद कुत्तों ने उसके जबड़े का हिस्सा और नाक के साथ शरीर पर कई जगह काट लिया।

ये भी पढ़ें:मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को प्रोटोकॉल दिलाना पड़ा महंगा, निजी सचिव हटे

ऐसे बची छात्रा जान

कुत्तों के हमले पर वैष्णवी की चीख पुकार सुन भीड़ ने डंडा लेकर कुत्तों को दौड़ाया तब वह बच सकी। लहूलुहान वैष्णवी के गाल पर गहरे घाव हो गए। सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने उसे कांशीराम में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर करीब 17 टांके लगाए।

कानपुर में हैं सवा लाख कुत्ते, इनमें से कितने खून के प्यासे.. कौन जाने

बीबीए छात्रा वैष्णवी साहू का टांकों लगा चेहरा जिसने भी देखा, कांप उठा। इलाके के लोगों ने कहा-हर गली में 20-25 कुत्ते हैं। शहर में लाख-डेढ़ लाख जबड़े बच्चों ही नहीं बड़ों को भी डरा रहे हैं। यह अकेले दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं। हर शहर, खासकर कानपुर में कुत्तों का आतंक अब खौफ की वजह बन गया है। डॉग लवर अपनी जगह सही हो सकते हैं पर यह कौन जानता है कि इन लाख-डेढ़ लाख कुत्तों में कौन खून का प्यासा है, कौन नहीं। अब यह छोटी समस्या नहीं रह गई। सांसद, विधायक, मेयर, प्रशासन, पुलिस सबको मिलकर इसका हल खोजना होगा। सोचिए कि वैष्णवी की जगह कोई चार-पांच साल का बच्चा इन कुत्तों का शिकार बना होता तो क्या उसकी जान बच पाती।

एंटी रेबीज इंजेक्शन पर भी बढ़ा खर्च

कानपुर के उर्सला में हर 1000 से 1200 रेबीज के बॉयल का इस्तेमाल होता है। एक बॉयल में 10 मरीजों को टीका लगता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन पर साल भर में लगभग 03 करोड़ रुपये खर्च हुए।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी यादव मुश्किल में, यूपी के इस जिले में दर्ज हुआ मुकदमा; ये है मामला

दो साल में दूने हो गए कुत्तों के हमले

कानपुर में कुत्तों के हमले दो साल में दूने हो गए हैं। हनुमंत जीवाश्रय चलाने वाले अखिलेश अवस्थी कहते हैं-जीवाश्रय बीमार, घायल, अपाहिज कुत्तों की सेवा करता है पर कुत्तों के खतरों से भी हम रोजाना दो-चार होते हैं। यह सच है कि पिछले कुछ सालों में कुत्तों के हमले बढ़े हैं। बच्चे ही नहीं बड़ों पर भी हमले होते हैं। कुत्ते गिरा कर मुंह और गर्दन के आसपास ज्यादा काटने लगे हैं। अखिलेश की इस बात की आंकड़ों से भी तस्दीक हो रही है। डाक्टरों का कहना है कि - अब एआरवी की एक डोज नाकाफी हो गई है। चार डोज लगाने से ही संक्रमण बच पा रहा है। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक कुत्तों ने वर्ष 2018 की तुलना में 22-23 में दो गुने से भी ज्यादा 45027 लोगों को काटा। इसमें से 17810 लोगों के मुंह व आसपास हमला किया। 25-26 में सिर्फ छह माह में ही कुत्तों के काटने की घटनाएं 23 हजार से ज्यादा पहुंच चुकी हैं।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |