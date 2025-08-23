कुत्तों ने अब कानपुर में बीबीए छात्रा पर बोला हमला, जिसने भी देखा चेहरा वो सहम गया

बीबीए छात्रा वैष्णवी साहू का टांकों लगा चेहरा जिसने भी देखा, कांप उठा। लोगों ने कहा-हर गली में 20-25 कुत्ते हैं। शहर में लाख-डेढ़ लाख जबड़े बच्चों ही नहीं बड़ों को भी डरा रहे हैं। यह अकेले दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं। हर शहर, खासकर कानपुर में कुत्तों का आतंक अब खौफ की वजह बन गया है।

यह अकेले दिल्ली-एनसीआर की समस्या नहीं। हर शहर में कुत्तों का आतंक अब खौफ की वजह बन गया है। कुत्तों के हमले का ताजा मामला यूपी के कानपुर के श्याम नगर से आया है। यहां रामपुरम फेस-वन में कुत्तों ने एक बीबीए छात्रा को सड़क पर गिराकर चेहरे और शरीर को बुरी तरह से नोच खाया। इलाके के लोगों ने किसी तरह से छात्रा को बचाया। फिर परिवारीजन उसे कांशीराम अस्पताल लेकर भागे। जिस किसी ने इस छात्रा का जख्मी चेहरा देखा वो कुत्तों के आतंक से बुरी तरह सहम गया।

श्याम नगर के रामपुरम फेस-1 निवासी आशुतोष के अनुसार उनके दिवंगत भाई वीरेंद्र स्वरूप साहू का परिवार उनके साथ रहता है। उनकी 21 वर्षीय भतीजी वैष्णवी साहू रूमा स्थित एक निजी कॉलेज में बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त की शाम को वह कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी इलाके के मुधवन पार्क के पास आवारा कुत्तों का झुंड और बंदरों में झगड़ा हो रहा था। इस दौरान तीन कुत्तों ने वैष्णवी पर हमला कर दिया और उसे नोचने लगे। तभी वैष्णवी ने भागने का प्रयास किया तो कुत्तों ने उसे दौड़ाकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद कुत्तों ने उसके जबड़े का हिस्सा और नाक के साथ शरीर पर कई जगह काट लिया।

ऐसे बची छात्रा जान कुत्तों के हमले पर वैष्णवी की चीख पुकार सुन भीड़ ने डंडा लेकर कुत्तों को दौड़ाया तब वह बच सकी। लहूलुहान वैष्णवी के गाल पर गहरे घाव हो गए। सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने उसे कांशीराम में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर करीब 17 टांके लगाए।

डॉग लवर अपनी जगह सही हो सकते हैं पर यह कौन जानता है कि इन लाख-डेढ़ लाख कुत्तों में कौन खून का प्यासा है, कौन नहीं। अब यह छोटी समस्या नहीं रह गई। सांसद, विधायक, मेयर, प्रशासन, पुलिस सबको मिलकर इसका हल खोजना होगा। सोचिए कि वैष्णवी की जगह कोई चार-पांच साल का बच्चा इन कुत्तों का शिकार बना होता तो क्या उसकी जान बच पाती।

एंटी रेबीज इंजेक्शन पर भी बढ़ा खर्च कानपुर के उर्सला में हर 1000 से 1200 रेबीज के बॉयल का इस्तेमाल होता है। एक बॉयल में 10 मरीजों को टीका लगता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन पर साल भर में लगभग 03 करोड़ रुपये खर्च हुए।