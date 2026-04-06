मेरठ में कुत्तों के झुंड ने महिला को मार डाला, चेहरा और पेट को बुरी तरह नोंचा, गांव में दहशत

गन्ने की छिलाई का काम निपटाकर सूरजमुखी वापस घर लौट रही थीं। रास्ते में अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वह खुद को बचा पाती, कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्तों ने महिला के चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मेरठ जिले के जानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौला खुर्द गांव में शनिवार शाम आवारा कुत्तों के झुंड ने 55 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। घायल महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, सिसौला खुर्द निवासी सूरजमुखी (55) शनिवार देर शाम खेत से गन्ने की छिलाई का काम निपटाकर वापस घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वह खुद को बचा पाती, कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्तों ने महिला के चेहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर दौड़े और कुत्तों को खदेड़ा।

आवारा कुत्तों के झुंड के हमले में महिला की मौत परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान वरुण कुमार बताया कि गांव में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। प्रशासन को इसकी जानकारी देकर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले भी सिसौला खुर्द में एक कोल्हू पर दंपत्ति के बच्चे परहमला कर आवारा कुत्तों ने मार डाला था। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है।

नाकाफी साबित हो रहे नगर निगम के दावे शहर हो या देहात, मेरठ में आवारा आतंक का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। नगर निगम और एबीसी सेंटर के तमाम दावों के बावजूद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एबीसी सेंटर और नगर निगम की हेल्पलाइन पर आवारा कुत्तों से जुड़ी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 200 शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इनमें कुत्तों के काटने, झुंड बनाकर हमला करने और देर रात राहगीरों को दौड़ाने जैसी समस्याएं शामिल हैं। प्रशासन इन शिकायतों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। शिकायतों में से 50 प्रतिशत का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

मेरठ में लगातार हो रहीं घटनाएं कुत्तों के हमले की घटनाएं 17 मार्च 2026 : बागपत रोड पर 33 वर्षीय लवी की रेबीज से मौत।

20 दिन पहले कुत्ते ने किया था हमला, इलाज के दौरान दम तोड़ा।

21 दिसंबर 2025 : गांव गोलाबढ़ में कुत्ते से मजदूर की मौत।