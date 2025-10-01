Dogs mauled body of newborn at Jhansi Medical College head was found on the road शर्मनाक: मेडिकल कॉलेज के गेट पर कुत्तों ने नवजात के शव को नोंचा, सड़क पर मिला अधखाया सिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शर्मनाक: मेडिकल कॉलेज के गेट पर कुत्तों ने नवजात के शव को नोंचा, सड़क पर मिला अधखाया सिर

झांसी मेडिकल कॉलेज से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक नवजात के शव को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। मांस के लिए कुत्तों के लड़ने पर सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ी तो भगाया। नवजात का सिर सड़क पर छोड़ कुत्ते झाड़ियों की ओर भाग निकले। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, झांसीWed, 1 Oct 2025 07:37 PM
यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार देर शाम दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जहां गेट नंबर-1 के सामने प्राइवेट रूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक नवजात के शव को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। मांस के लिए कुत्तों के लड़ने पर सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ी तो भगाया। नवजात का सिर सड़क पर छोड़ कुत्ते झाड़ियों की ओर भाग निकले। आधे-अधूरे शव को कब्जे में लेकर चौकी पुलिस ने जांच शुरू की। काफी प्रयास के बाद भी पता नहीं चला कि शव कहां से आया।

शाम करीब आठ बजे मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर एक के सामने प्राइवेट रूम की तरफ जाने वाली सड़क पर कुछ कुत्ते आसपास में झगड़ रहे थे। यहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने उन्हें को भगाया तो एक के जबड़े से नवजात का नोंचा-खाया हुआ सिर सड़क पर गिर पड़ा। यह देख उसके होश उड़ गए। आनन-फानन इसकी जानकारी पुलिस व कॉलेज प्रशासन को दी। कुछ ही देर में मेडिकल कॉलेज चौकी प्रभारी अनुज पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे।

नवजात के शव के कुछ टुकड़े और सिर को कब्जे में लेकर आसपास तलाश कराई गई लेकिन शव कहां से आया इसका पता नहीं चल सका। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. सचिन माहुर का कहना है कि वार्डों में जानकारी कराई गई है। बीते पांच-छह दिनों में किसी भी नवजात की मौत का रिकॉर्ड नहीं है। डिलिवरी के बाद वार्ड में भर्ती महिलाओं के भी नवजात सही सलामत हैं। शव कहां से आया इसकी जांच के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी।

अस्पताल से बच्चे के शव को लेकर भागा कुत्ता

इससे पहले 11 सितंबर को पीलीभीत के जिला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर से एक आवारा कुत्ता एक मृत शिशु का शव मुंह में दबाकर भाग गया था। महिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राजेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि खाग सराय गांव के रहने वाले अजय की पत्नी रेशमा को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सर्जरी के दौरान रेशमा ने एक मृत शिशु को जन्म दिया और अस्पताल प्रशासन ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया। परिवार अस्पताल के बाहर एक पार्क में शव के साथ एक बेंच पर बैठा था कि तभी एक आवारा कुत्ता शव मुंह में दबाकर भाग गया।आसपास खड़े लोगों ने कुत्ते का पीछा किया, जिसके बाद जानवर शव को लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक कर भाग गया।

