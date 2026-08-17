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बरेली में कुत्तों ने बच्ची को मार डाला, कानपुर में सांड ने किसान की ली जान; यूपी में आवारा जानवरों का आतंक

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, बरेली/कानपुर
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यूपी में आवारा पशुओं का आतंक जानलेवा बनता जा रहा है। बरेली के लटूरी गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने घर के बाहर खेल रही छह वर्षीय इनायत पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं कानपुर में सांड़ के हमले में 69 वर्षीय किसान उमाशंकर साहू की जान चली गई।

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यूपी में आवारा जानवरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बरेली में कुत्तों ने घर के बाहर खेल रही बच्ची को मार डाला। वहीं कानपुर में सांड ने किसान को पटककर मार डाला। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के लटूरी गांव में रविवार दोपहर घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

बरेली में कुत्तों ने बच्ची को मार डाला

इशाक खां की छह वर्षीय बेटी इनायत घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की चीखपुकार सुनकर आसपड़ोस के लोगों पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को वहां से भगाया लेकिन तबतक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। परिजन उसे तत्काल ग्राम अटाकायस्थान के पास स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सीबीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर हल्का लेखपाल भी मौजूद रहे। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

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कानपुर में सांड ने किसान को पटककर मार डाला

वहीं कानपुर के शहर में भी आवारा पशुओं का बढ़ता आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौबस्ता के लालपुर गांव में एक सांड़ ने किसान पर हमला कर कई बार उठाकर पटका। किसान के जमीन पर गिरने से सांड़ कभी पैरों से तो कभी सींगों से उन्हें रौंदता रहा। चीख-पुकार पर दौड़े ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें छुड़ाया। परिवारीजन अस्पताल लेकर जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। लालपुर गांव निवासी 69 वर्षीय उमाशंकर साहू खेती-किसानी करते थे।

पैरों और सींगों से सांड ने किसान को रौंदा

बेटे कमलेश के मुताबिक, शनिवार तड़के करीब तीन बजे पिता गांव के पास स्थित बंटाई के खेत देखने जा रहे थे। खेत के दोनों ओर तार लगे होने के कारण रास्ता काफी संकरा है, इस दौरान एक सांड़ ने उन्हें दौड़ाते हुए उठाकर कई बार पटका। उनके अचेत होने पर सांड़ सींगों व पैरों से पिता को बेरहमी से रौंदता रहा। चीख-पुकार सुन गांव के विश्राम पासवान समेत अन्य लोग लाठी-डंडा लेकर मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड़ को खदेड़ने के साथ परिजन को सूचना दी। परिवारीजन उमाशंकर को गल्ला मंडी रेसकोर्स मैदान के पास एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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सतीश महाना ने मदद का आश्वसन देकर बंधाया ढांढस

किसान उमाशंकर साहू की मौत पर रविवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही कार्यकर्ता विनय पासवान से परिवार की मदद के लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

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