Dinesh Rathour बहराइचSun, 7 Sep 2025 06:12 PM
बहराइच में कुतों की दहशत, खेत जा रहे बालक पर किया हमला, नाक चबा डाली

यूपी के बहराइच में कुत्तों की दहशत फैली है। रविवार को खेत गए बालक पर कुत्तों ने हमला कर उसकी नाक चबा डाली। कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने कुत्तों को खदेड़ा। घायल किशोर को गिलौला सीएचसी से बहराइच मेडिकल कालेज रेफर किए जाने पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर बनी हुई देख लखनऊ केजीएएमयू रेफर कर दिया गया है।

श्रावस्ती जिले के गिलौला थाने के भौसहवा निवासी कृष वर्मा (12) पुत्र मोहनलाल घर रविवार को दोपहर लगभग 1:00 बजे घर से थोड़ी दूर स्थित खेत जा रहा था। रास्ते में मिले कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बालक जान बचा कर भागा। उसे एक कुत्ते ने पटक कर नोंचना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके चेहरे पर हमला किया। नाक चबाकर खा गया। बालक की चीख पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने कुत्तों को कड़ी मशक्कत कर खदेड़ा। परिजन घायल बालक को गिलौला सीएचसी लाए। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बनी हुई देख बहराइच मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।

घायल बालक का प्राथमिक इलाज कर चिकित्सकों ने उसे एआरबी इंजेक्शन की डोज लगाई। उसके बाद उसे लखनऊ केजीएएमयू रेफर कर दिया है। इमरजेंसी में तैनात चिकित्साक डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि कुत्ते के हमले में बच्चे को डीप इंजरी है। एआरबी इंजेक्शन लगाने के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

Bahraich News Up Latest News
