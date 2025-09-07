बहराइच में कुतों की दहशत, खेत जा रहे बालक पर किया हमला, नाक चबा डाली

यूपी के बहराइच में कुत्तों की दहशत फैली है। रविवार को खेत गए बालक पर कुत्तों ने हमला कर उसकी नाक चबा डाली। कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने कुत्तों को खदेड़ा।

श्रावस्ती जिले के गिलौला थाने के भौसहवा निवासी कृष वर्मा (12) पुत्र मोहनलाल घर रविवार को दोपहर लगभग 1:00 बजे घर से थोड़ी दूर स्थित खेत जा रहा था। रास्ते में मिले कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बालक जान बचा कर भागा। उसे एक कुत्ते ने पटक कर नोंचना शुरू कर दिया। इसके बाद उसके चेहरे पर हमला किया। नाक चबाकर खा गया। बालक की चीख पर पहुंचे परिजनों व ग्रामीणों ने कुत्तों को कड़ी मशक्कत कर खदेड़ा। परिजन घायल बालक को गिलौला सीएचसी लाए। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बनी हुई देख बहराइच मेडिकल कालेज रेफर कर दिया।