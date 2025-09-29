Dogs attacked an elderly man dragged him for 50 meters and tore him apart चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग पर कुत्तों ने बोला हमला, 50 मीटर घसीटकर नोच डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDogs attacked an elderly man dragged him for 50 meters and tore him apart

चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग पर कुत्तों ने बोला हमला, 50 मीटर घसीटकर नोच डाला

बाराबंकी में सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें नोंचते हुए घर से करीब 50 मीटर दूर नाला तक घसीट ले गए। इस दौरान उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे से कुत्तों को भगाया। लेकिन कुत्तों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बाराबंकीMon, 29 Sep 2025 09:07 PM
share Share
Follow Us on
चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग पर कुत्तों ने बोला हमला, 50 मीटर घसीटकर नोच डाला

यूपी के बाराबंकी में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले के मेहंदिया मजरे सिधियावां गांव में रविवार की रात घर के बाहर सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें नोंचते हुए घर से करीब 50 मीटर दूर नाला तक घसीट ले गए। इस दौरान उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे से कुत्तों को भगाया। परिजन घायल वृद्ध को स्थानीय सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध अस्पताल लखनऊ रेफर कर दिया। यहां उनकी मौत हो गई।

61 साल के दयाराम रावत रविवार की रात भोजन के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। अचानक कुत्तों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया। चारों ओर से कुत्तों ने उन्हें घेर लिया था और उन्हें नोंचना शुरू कर दिया। बुजुर्ग को उठने तक का मौका नहीं दिया। कुत्तों की संख्या अधिक थी। कुत्ते बुजुर्ग दयाराम रावत को चारपाई से घसीट कर घर से करीब 50 मीटर दूर तक घसीट ले गए। इसी दौरान बुजुर्ग दयाराम की चीख सुनकर परिजन उन्हें बचाने के लिए दौड़े। लाठी डंडा लेकर दौड़े तो हमलावर कुत्ते भाग गए।

कुत्तों ने बुजुर्ग को बुरी तरह से नोंच डाला था। जगह-जगह उनके शरीर पर घाव हो गए थे। परिजन आनन-फानन उन्हें स्थानीय सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध अस्पताल लखनऊ रेफर कर दिया। यहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:दलित युवक ने बीवी-बच्चों पर डाला पेट्रोल, जिंदा जलाने की कोशिश

बहराइच में कुत्तों ने 12 साल की किशोरी को नोचा

इससे पहले बहराइच में एक घर के बरामदे में लेटी 12 वर्षीय किशोरी पर रविवार को दो खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बालिका के दोनों पैर नोच डाले। शरीर पर चेहरे पर भी घाव हो गया। बेटी की चीख पर परिजन व आसपास के लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत कर कुत्तों को खदेड़ा। बच्ची को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

Barabanki Barabanki News Barabanki Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |