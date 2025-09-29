चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग पर कुत्तों ने बोला हमला, 50 मीटर घसीटकर नोच डाला

बाराबंकी में सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें नोंचते हुए घर से करीब 50 मीटर दूर नाला तक घसीट ले गए। इस दौरान उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे से कुत्तों को भगाया। लेकिन कुत्तों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई।

यूपी के बाराबंकी में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले के मेहंदिया मजरे सिधियावां गांव में रविवार की रात घर के बाहर सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। उन्हें नोंचते हुए घर से करीब 50 मीटर दूर नाला तक घसीट ले गए। इस दौरान उनके चीखने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लाठी डंडे से कुत्तों को भगाया। परिजन घायल वृद्ध को स्थानीय सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध अस्पताल लखनऊ रेफर कर दिया। यहां उनकी मौत हो गई।

61 साल के दयाराम रावत रविवार की रात भोजन के बाद घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। अचानक कुत्तों के झुंड ने उनपर हमला कर दिया। चारों ओर से कुत्तों ने उन्हें घेर लिया था और उन्हें नोंचना शुरू कर दिया। बुजुर्ग को उठने तक का मौका नहीं दिया। कुत्तों की संख्या अधिक थी। कुत्ते बुजुर्ग दयाराम रावत को चारपाई से घसीट कर घर से करीब 50 मीटर दूर तक घसीट ले गए। इसी दौरान बुजुर्ग दयाराम की चीख सुनकर परिजन उन्हें बचाने के लिए दौड़े। लाठी डंडा लेकर दौड़े तो हमलावर कुत्ते भाग गए।

कुत्तों ने बुजुर्ग को बुरी तरह से नोंच डाला था। जगह-जगह उनके शरीर पर घाव हो गए थे। परिजन आनन-फानन उन्हें स्थानीय सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर डाक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार देकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध अस्पताल लखनऊ रेफर कर दिया। यहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।