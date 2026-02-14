यूपी में कुत्तों की दहशत, पांच साल की बच्ची को नोंचकर मार डाला, एक बच्चे को भी किया घायल

यूपी मे आवारा कुत्तों के हमले से दहशत फैली है। गोंडा और रामपुर में दो मासूमों पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्ते ने दोनों बच्चों को बुरी तरह से नोच डाला, जिसमें से एक पांच साल की बच्ची की मौत हो गई।

यूपी मे आवारा कुत्तों के हमले से दहशत फैली है। गोंडा और रामपुर में दो मासूमों पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्ते ने दोनों बच्चों को बुरी तरह से नोच डाला, जिसमें से एक पांच साल की बच्ची की मौत हो गई। जबकि बच्चा बुरी तरह से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय दोनों बच्चे घर से बाहर थे। बच्ची गांव की लड़कियों के साथ शौच को गई तो वहीं बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। बच्ची की मौत से घर में कोहराम मचा है। घर वालों ने पुलिस को बताए बगैर बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया है।

गोंडा जिले की नगर पंचायत धानेपुर के वार्ड नंबर पांच कल्याण नगर के मोहल्ला टहलुवन पुरवा निवासी विशुन लाल की छह साल की लड़की महक अपनी छोटी बहन मुस्कान पांच साल व गांव की दो अन्य छोटी लड़कियों नैना पांच वर्ष व नैतिक चार वर्ष के साथ मोहल्ले से दो सौ मीटर दूरी पर एक तालाबनुमा स्थान पर खुले में शौच के लिए गई हुई थी। बताया जाता है कि इसी दौरान दो कुत्ते आ गए और पांच साल की मासूम मुस्कान पर हमला कर दिया। कुत्ते उसे तब तक नोंचते रहे जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गई। कुत्तों ने मासूम के गले के पास इस कदर काट दिया कि गले से खून का फौव्वारा फूट पड़ा। इस दौरान मौके पर पहुंचे रिश्तेदारी में आए युवक ने ईंट फेंककर कुत्तों को खदेड़ा और किसी तरह दूसरी बच्चियों को बचाया।

युवक ने परिजनों को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल बालिका मुस्कान को कस्बे के ही एक निजी डाक्टर के पास ले गए, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचते, इससे पहले रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हालांकि परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में गए, जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव घर पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया। थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि कुत्ते के काटने से बालिका की मौत हो हुई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराए बगैर शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

रामपुर में घर के बाहर खेल रहे मासूम को कुत्तों ने नोंचकर किया लहूलुहान रामपुर जिले के टांडा मोहल्ला तन्डोला निवासी अब्दुल हन्नान का नौ वर्षीय पुत्र फकीर अली शनिवार को अपने घर के दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। कुत्तों ने बालक को जमीन पर गिरा लिया और उसके शरीर को कई जगह से नोंच डाला। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने पत्थरों और लाठियों से कुत्तों को भगाया, तब जाकर मासूम की जान बच सकी। इसके बाद परिजन घायल बालक को गंभीर हालत में सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां उसका उपचार जारी है।

खानापूर्ति बन कर रह गया अभियान नगर वासियों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद द्वारा कुत्तों को पकड़ने के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। लोगों का कहना है कि पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान पकड़े गए कुत्तों को आबादी से दूर जंगल में छोड़ने के बजाय नया गांव रफातपुर मार्ग पर स्थित अधूरे बने स्लॉटर हाउस के पास छोड़ दिया गया। यही कारण है कि ये कुत्ते वापस गलियों में आकर बच्चों और राहगीरों को निशाना बना रहे हैं। मोहल्ले वालों ने कुत्तों को दूर जंगल में छोड़ने की मांग की है।