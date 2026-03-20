यूपी में पांचवी की छात्रा पर कुत्तों का हमला, बीच सड़क पर दौड़ाकर गिराया, शोर मचाने पर बची जान

यूपी के मेरठ में आवारा कुत्तों ने पांचवी की छात्रा पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को बीच सड़क पर दौड़ाकर गिरा दिया। बच्ची ने शोर मचाकर मदद के लिए लोगों को बुलाया तब जाकर उसकी जान बच सकी।

Meerut News: यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत फैली है। आए दिन ये कुत्ते लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। कभी बच्चों को तो कभी बुजुर्गों पर हमला कर दे रहे हैं। मेरठ के प्रहलादनगर में पांचवीं कक्षा की छात्रा पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर लोगों में आक्रोश है। पार्षद अभिनव अरोड़ा का आरोप है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने इस पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही है।

पार्षद के अनुसार प्रह्लादनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली अलीजबा आवारा कुत्तों के झुंड का शिकार हो गई। जिससे बच्ची दहशत में आ गई। शोर मचाने पर लोगों ने बच्ची को बचाया गया। घटना के बाद पार्षद अभिनव अरोड़ा ने नगर निगम की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कड़ा रोष व्यक्त किया है।

मेयर ने अधिकारियों को दिए निर्देश आरोप लगाया कि घटना के बाद जब उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह को फोन किया, तो उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से रिस्पांस न मिलने पर पार्षद ने सीधे मेयर हरिकांत अहलुवालिया से बात की। मेयर ने इसका संज्ञान लेते निगम अधिकारियों को टीम भेजकर कार्रवाई के लिए कहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह का कहना है कि सूचना मिलने पर टीम भेजी गई थी। आवारा कुत्तों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है।