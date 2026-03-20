यूपी में पांचवी की छात्रा पर कुत्तों का हमला, बीच सड़क पर दौड़ाकर गिराया, शोर मचाने पर बची जान
यूपी के मेरठ में आवारा कुत्तों ने पांचवी की छात्रा पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को बीच सड़क पर दौड़ाकर गिरा दिया। बच्ची ने शोर मचाकर मदद के लिए लोगों को बुलाया तब जाकर उसकी जान बच सकी।
Meerut News: यूपी में आवारा कुत्तों की दहशत फैली है। आए दिन ये कुत्ते लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। कभी बच्चों को तो कभी बुजुर्गों पर हमला कर दे रहे हैं। मेरठ के प्रहलादनगर में पांचवीं कक्षा की छात्रा पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर लोगों में आक्रोश है। पार्षद अभिनव अरोड़ा का आरोप है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने इस पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात कही है।
पार्षद के अनुसार प्रह्लादनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली अलीजबा आवारा कुत्तों के झुंड का शिकार हो गई। जिससे बच्ची दहशत में आ गई। शोर मचाने पर लोगों ने बच्ची को बचाया गया। घटना के बाद पार्षद अभिनव अरोड़ा ने नगर निगम की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कड़ा रोष व्यक्त किया है।
मेयर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
आरोप लगाया कि घटना के बाद जब उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह को फोन किया, तो उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से रिस्पांस न मिलने पर पार्षद ने सीधे मेयर हरिकांत अहलुवालिया से बात की। मेयर ने इसका संज्ञान लेते निगम अधिकारियों को टीम भेजकर कार्रवाई के लिए कहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह का कहना है कि सूचना मिलने पर टीम भेजी गई थी। आवारा कुत्तों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है।
आक्रामक कुत्तों ने बालक सहित दो को नोंचा, घायल
इसी तरह बहराइच में भी आवारा कुत्तों के हमले का मामला सामने आया है। देहात कोतवाली के रसूलपुर गांव निवासी रामदेव (7) पुत्र जगराम शुक्रवार दोपहर बारिश थमने पर पानी में खेल रहा था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसी दौरान आक्रामक कुत्ते ने रामदेव पर हमला कर उसे पटक दिया। उसे कुत्ते ने नोंच डाला। हमला होते ही बालक के परिजन व आसपास के लोग दौड़े। हमलावर कुत्ते को कड़ी मशक्कत से खदेड़ा तो बालक की जान बची। आनन फानन में घायल बालक को लेकर परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। चिकित्सकों ने बालक को भर्ती कर प्राथमिक इलाज कर एंटी रैबीज टीका लगाया है। दूसरी ओर हरदी थाने के औराही जागीर गांव निवासी बदलू (45) पुत्र तुलसीराम देहात कोतवाली के बहराइच गोंडा हाईवे के बाबागंज चौराहे के भठ्ठा के पास काम करता है। वह शुक्रवार दोपहर लगभग दो बजे सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान अचानक एक हमलावर कुत्ते ने उन पर हमलाकर पटक दिया। जान बचाने को वह प्रयास करने लगे। कुत्ते ने उनकी एक पैर के पंजे व अन्य जगह नोंच डाला। उनकी चीख पुकार पर लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत से कुत्ते को खदेड़ा गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें