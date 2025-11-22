Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDogs arrived with man severed hand and mouth pressed against his head leaving society members screaming
युवक का कटा हाथ और मुंह सिर में दबाकर पहुंचे कुत्ते, देखते ही सोसाइटी के लोगों की निकल गई चीख

युवक का कटा हाथ और मुंह सिर में दबाकर पहुंचे कुत्ते, देखते ही सोसाइटी के लोगों की निकल गई चीख

संक्षेप:

हापुड़ में प्रीत विहार इलाके में शनिवार शाम सोसाइटी के लोगों की उस समय चीख निकल गई जब उनकी आवारा कुत्तों पर पड़ी। कुत्तों ने अपने मुंह में एक आदमी का हाथ और सिर दबा रखा था।

Sat, 22 Nov 2025 10:21 PMDinesh Rathour हापुड़
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ में प्रीत विहार इलाके में शनिवार शाम सोसाइटी के लोगों की उस समय चीख निकल गई जब उनकी आवारा कुत्तों पर पड़ी। कुत्तों ने अपने मुंह में एक आदमी का हाथ और सिर दबा रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सोसायटी के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर एक धड़ बरामद हो गया। पुलिस ने क्षत-विक्षित शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम को दिल्ली रोड स्थित प्रीत विहार में कुछ लोग टहल रहे थे, तभी कुछ आवारा कुत्ते एक व्यक्ति का हाथ और सिर लेकर वहां से पहुंच गए। लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह चीख पड़े। थोड़ी ही देर में मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

रेलवे ट्रैक पर मिला प्लाई फैक्ट्री के मजदूर का शव

वहीं दूसरी ओर हरदोई जिले के दलेलनगर रेलवे स्टेशन के निकट एक मजदूर का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया। महेश मिश्रा ग्रीन प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सूचना पर पहुंची जीआरपी चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। शनिवार की सुबह दलेलनगर होम सिग्नल के निकट लखनऊ मुरादाबाद रेल रुट के अप ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद स्थानीय जनपद के थाना टड़ियावां स्थित ग्राम लालपुर भैंसरी निवासी महेश मिश्रा के रूप में शव की शिनाख्त हुई। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा नजर आया। सण्डीला जीआरपी चौकी प्रभारी सूरज कनौजिया ने बताया युवक महेश औद्योगिक क्षेत्र फेज टू स्थित ग्रीन प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता था। किसी ट्रेन की चपेट मे आने से हादसे की सम्भावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:2.8 Km लंबा बनेगा घाट, 44 दिन का होगा माघ मेला, 15 तक पूरे कर लें सभी काम: योगी
ये भी पढ़ें:कलेवा के समय बिगड़ी बात, दूल्हे ने नहीं मानीं बात तो दुल्हन ने तोड़ दी शादी
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hapur News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |