युवक का कटा हाथ और मुंह सिर में दबाकर पहुंचे कुत्ते, देखते ही सोसाइटी के लोगों की निकल गई चीख

संक्षेप: हापुड़ में प्रीत विहार इलाके में शनिवार शाम सोसाइटी के लोगों की उस समय चीख निकल गई जब उनकी आवारा कुत्तों पर पड़ी। कुत्तों ने अपने मुंह में एक आदमी का हाथ और सिर दबा रखा था।

यूपी के हापुड़ में प्रीत विहार इलाके में शनिवार शाम सोसाइटी के लोगों की उस समय चीख निकल गई जब उनकी आवारा कुत्तों पर पड़ी। कुत्तों ने अपने मुंह में एक आदमी का हाथ और सिर दबा रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सोसायटी के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर एक धड़ बरामद हो गया। पुलिस ने क्षत-विक्षित शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हुई है।

जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम को दिल्ली रोड स्थित प्रीत विहार में कुछ लोग टहल रहे थे, तभी कुछ आवारा कुत्ते एक व्यक्ति का हाथ और सिर लेकर वहां से पहुंच गए। लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह चीख पड़े। थोड़ी ही देर में मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।