युवक का कटा हाथ और मुंह सिर में दबाकर पहुंचे कुत्ते, देखते ही सोसाइटी के लोगों की निकल गई चीख
हापुड़ में प्रीत विहार इलाके में शनिवार शाम सोसाइटी के लोगों की उस समय चीख निकल गई जब उनकी आवारा कुत्तों पर पड़ी। कुत्तों ने अपने मुंह में एक आदमी का हाथ और सिर दबा रखा था।
जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम को दिल्ली रोड स्थित प्रीत विहार में कुछ लोग टहल रहे थे, तभी कुछ आवारा कुत्ते एक व्यक्ति का हाथ और सिर लेकर वहां से पहुंच गए। लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह चीख पड़े। थोड़ी ही देर में मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। इस मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है। विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
रेलवे ट्रैक पर मिला प्लाई फैक्ट्री के मजदूर का शव
वहीं दूसरी ओर हरदोई जिले के दलेलनगर रेलवे स्टेशन के निकट एक मजदूर का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया। महेश मिश्रा ग्रीन प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सूचना पर पहुंची जीआरपी चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। शनिवार की सुबह दलेलनगर होम सिग्नल के निकट लखनऊ मुरादाबाद रेल रुट के अप ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस टीम ने शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद स्थानीय जनपद के थाना टड़ियावां स्थित ग्राम लालपुर भैंसरी निवासी महेश मिश्रा के रूप में शव की शिनाख्त हुई। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा नजर आया। सण्डीला जीआरपी चौकी प्रभारी सूरज कनौजिया ने बताया युवक महेश औद्योगिक क्षेत्र फेज टू स्थित ग्रीन प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता था। किसी ट्रेन की चपेट मे आने से हादसे की सम्भावना जताई जा रही है।