Hindi NewsUP Newsdog that was circling around the Hanuman idol had contracted a serious disease called tick fever
हनुमान मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते का सच आया सामने, 'चमत्कार' के पीछे निकली ये गंभीर बीमारी

हनुमान मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते का सच आया सामने, 'चमत्कार' के पीछे निकली ये गंभीर बीमारी

संक्षेप:

बिजनौर में भगवान हनुमान की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा कर रहा एक कुत्ता लोगों के बीच आस्था का विषय बन गया था। हालांकि, पशु चिकित्सकों ने स्पष्ट किया कि यह व्यवहार किसी आध्यात्मिक कारण से नहीं, बल्कि गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी के चलते था।

Jan 25, 2026 08:30 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स, बिजनौर
यूपी के बिजनौर में जिसे लोग आस्था और चमत्कार मानकर पूजा कर रहे थे। वह असल में एक बेजुबान की बेबसी निकली। दरअसल, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक आवारा कुत्ते का वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह एक मंदिर में भगवान हनुमान और देवी दुर्गा की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ग्रामीणों ने उसे कुत्ते को भैरव नाम दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन अब पशु चिकित्सकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है।

पशु चिकित्सकों और पशु कार्यकर्ताओं की एक टीम ने कुत्ते को रेस्क्यू कर दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में सामने आया कि कुत्ते को कोई आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं, बल्कि 'टिक फीवर' (Anaplasma) नाम का एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण था। इस संक्रमण के कारण उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और गोल-गोल घूमने लगा।

रात के अंधेरे में हुआ कुत्ते का रेस्क्यू

पशु कार्यकर्ता संध्या रस्तोगी ने बताया कि कुत्ते को रेस्क्यू करना आसान नहीं था क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जमा थे। वह काफी कमजोर और डिहाइड्रेटेड हो गया था। मंदिर अधिकारियों की अनुमति के बाद जब रात में जब श्रद्धालु नहीं थे। तब चुपचाप भैरव को वहां से निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। नोएडा के हाउस ऑफ स्ट्रे एनिमल्स के संस्थापक संजय महापात्रा के मुताबिक MRI में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की पुष्टि हुई। जबकि ब्लड टेस्ट में एनाप्लाज्मा संक्रमण पाया गया। उन्होंने कहा कि अब भैरव काफी बेहतर है और जल्द ही उसे बिजनौर वापस भेजा जाएगा।

चमत्कार मानते हुए गांव वालों ने की पूजा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुत्ता लगातार मंदिर परिसर में मूर्तियों के चारों ओर चक्कर लगाता नजर आ रहा था। उसे हटाने की कोशिश करने पर भी वह अपनी जगह से नहीं हटा। जिससे स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार से जोड़ते हुए पूजा-पाठ शुरू कर दिया। हालांकि पशु विशेषज्ञों ने शुरू से ही इसे किसी बीमारी का संकेत माना।

कुत्ते की हालत को देखते हुए नोएडा सेक्टर-135 स्थित शिवालय एनिमल सेंटर के संस्थापक संजय महापात्रा ने डॉक्टरों की टीम के साथ उसके इलाज की योजना बनाई। इसी दौरान एम्स छत्तीसगढ़ की डॉ. सुष्मिता डे और बिजनौर की एक पशु संस्था की संचालिका संध्या रस्तोगी ने भी उनसे संपर्क कर कुत्ते के इलाज के लिए पहल की। इसके बाद शिवालय एनिमल सेंटर की टीम 18 जनवरी को बिजनौर पहुंची और कुत्ते को इलाज के लिए नोएडा ले आई। यहां स्वास्थ्य जांच के दौरान कुत्ते में डिहाइड्रेशन, आंतों में सूजन, हृदय गति कम होना समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं पाई गईं थी।

