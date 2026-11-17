यूपी में आवारा कुत्तों के लिए योगी सरकार ने डॉग शेल्टर होम और एबीसी सेंटर स्थापित करने की तैयारी तेज कर दी है। गोरखपुर समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों और 20 जिलों में डॉग शेल्टर होम एवं एबीसी सेंटर दोनों बनाए जाने के लिए 193.20 करोड़ की स्वीकृत कर दी है।

राजीव दत्त पांडेय, गोरखपुर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पूर्व शहरों में आवारा कुत्तों के व्यवस्थित संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉग शेल्टर होम (पशु आश्रय केंद्र) और एबीसी सेंटर (एनिमल बर्थ कंट्रोल) स्थापित करने की तैयारी तेज कर दी है। गोरखपुर समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों में डॉग शेल्टर होम और 20 जनपदों में डॉग शेल्टर होम एवं एबीसी सेंटर दोनों बनाए जाने के लिए व्यय वित्त समिति ने 193.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

सरकार ने डॉग शेल्टर होम और एबीसी सेंटर के लिए पहले ही उत्तर प्रदेश जल निगम की कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज को कार्यदायी संस्था घोषित किया है। शासन की सूची के मुताबिक, डॉग शेल्टर निर्माण के लिए नगर निगमों में गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर, वाराणसी और मेरठ शामिल हैं। इन 17 नगर निगमों के लिए कुल 63.13 करोड़ रुपये की धनराशि मानकीकृत की गई है। प्रत्येक नगर निगम को 3 करोड़ 71 लाख 34 हजार रुपये निर्माण के लिए मिलेंगे।

वहीं, बिजनौर, आजमगढ़, कानपुर देहात, कौशाम्बी, मिर्जापुर, जालौन, कासगंज, बाराबंकी, इटावा, औरैया, संभल, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, सीतापुर और रायबरेली समेत 20 जनपदों में भी डॉग शेल्टर होम स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए प्रति केंद्र 3.71 करोड़ की धनराशि तय की है। इस मद में कुल 74.27 करोड़ निर्धारित हैं। इन्हीं जनपदों में एबीसी सेंटर भी स्थापित होंगे, इसके लिए 2.73 करोड़ धनराशि तय की गई है। इस मद में कुल 55.81 करोड़ की स्वीकृति हुई है।

रामपुर नया गांव में बनेगा डॉग शेल्टर नगर निगम ने रामपुर नया गांव में डॉग शेल्टर होम बनाए जाने के लिए 10 हजार वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर शासन में प्रस्तावित की है। हालांकि सीएण्डडीएस द्वारा बनाए गए मानक के मुताबिक 5200 वर्ग मीटर ही जमीन चाहिए।

एनिमल बर्थ कंट्रोल से लाभ एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर आवारा कुत्तों की आबादी को वैज्ञानिक और मानवीय तरीके से नियंत्रित करने की व्यवस्था होगी। इसमें कुत्तों की नसबंदी, एंटी रेबीज टीकाकरण और माइक्रोचिप लगाई जा सकेगी। नसबंदी के बाद कुत्तों को स्वस्थ होने पर सामान्यतः उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।