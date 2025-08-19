dog got trapped school on Independence Day died hunger and thirst three days स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में कैद हो गया कुत्ता, तीन दिन में भूख-प्यास से तड़पकर मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हमीरपुर जिले में स्कूल कर्मियों की थोड़ी सी लापरवाही ने एक बेजुबान की जान ले ली। मौदहा ब्लॉक के कुनेहटा गांव के परिषदीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद एक कुत्ता भूलवश अंदर ही बंद हो गया।

Dinesh Rathour हमीरपुर/मौदहाTue, 19 Aug 2025 09:01 PM
यूपी के हमीरपुर जिले में स्कूल कर्मियों की थोड़ी सी लापरवाही ने एक बेजुबान की जान ले ली। मौदहा ब्लॉक के कुनेहटा गांव के परिषदीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद एक कुत्ता भूलवश अंदर ही बंद हो गया। शनिवार-रविवार की छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो मिडडे मील वाले कमरे में मरा हुआ कुत्ता मिला। तीन दिन में भूख-प्यास से तड़पकर उसकी जान चली गई थी। सोमवार को तो दुर्गंध के बीच ही बच्चों ने पढ़ाई की। मंगलवार को अभिभावकों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो प्रधानाध्यापक ने भला-बुरा कहा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीएसए ने मामले की जांच बीईओ मौदहा को सौंपी है।

कुनेहटा प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद स्टाफ विद्यालय बंद करके चला गया। सोमवार को विद्यालय खुला तो मरा हुआ कुत्ता अंदर पड़ा देखा। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि किसी ने कुत्ते के शव को हटाने की जहमत नहीं उठाई। उसका शव सड़ चुका था। मंगलवार को स्कूल पहुंचकर वह लोग वीडियो बनाने लगे। आरोप है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कविता उन्हें भगाने लगीं। दुर्गंध की वजह से बच्चे भी विद्यालय गेट पर काफी देर तक साफ-सफाई होने की प्रतीक्षा करते रहे। बीईओ मौदहा सुशील कमल ने बताया कि जानकारी के बाद कुत्ते के शव को बाहर फिंकवाया गया और कमरे की सफाई करा दी गई है।

बीएसए आलोक सिंह ने बताया, विद्यालय के अंदर कुत्ते का शव पड़ा होने की सूचना मिली है। मामले की जांच बीईओ मौदहा को सौंपी गई है। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

