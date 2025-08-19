स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में कैद हो गया कुत्ता, तीन दिन में भूख-प्यास से तड़पकर मौत

हमीरपुर जिले में स्कूल कर्मियों की थोड़ी सी लापरवाही ने एक बेजुबान की जान ले ली। मौदहा ब्लॉक के कुनेहटा गांव के परिषदीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद एक कुत्ता भूलवश अंदर ही बंद हो गया।

यूपी के हमीरपुर जिले में स्कूल कर्मियों की थोड़ी सी लापरवाही ने एक बेजुबान की जान ले ली। मौदहा ब्लॉक के कुनेहटा गांव के परिषदीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद एक कुत्ता भूलवश अंदर ही बंद हो गया। शनिवार-रविवार की छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो मिडडे मील वाले कमरे में मरा हुआ कुत्ता मिला। तीन दिन में भूख-प्यास से तड़पकर उसकी जान चली गई थी। सोमवार को तो दुर्गंध के बीच ही बच्चों ने पढ़ाई की। मंगलवार को अभिभावकों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो प्रधानाध्यापक ने भला-बुरा कहा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीएसए ने मामले की जांच बीईओ मौदहा को सौंपी है।

कुनेहटा प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद स्टाफ विद्यालय बंद करके चला गया। सोमवार को विद्यालय खुला तो मरा हुआ कुत्ता अंदर पड़ा देखा। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि किसी ने कुत्ते के शव को हटाने की जहमत नहीं उठाई। उसका शव सड़ चुका था। मंगलवार को स्कूल पहुंचकर वह लोग वीडियो बनाने लगे। आरोप है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कविता उन्हें भगाने लगीं। दुर्गंध की वजह से बच्चे भी विद्यालय गेट पर काफी देर तक साफ-सफाई होने की प्रतीक्षा करते रहे। बीईओ मौदहा सुशील कमल ने बताया कि जानकारी के बाद कुत्ते के शव को बाहर फिंकवाया गया और कमरे की सफाई करा दी गई है।