कुत्ता काटने के शिकार मरीजों को बड़ी राहत, ARV के साथ ये महंगा इंजेक्शन भी अब मुफ्त लगेगा

संक्षेप: रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है, जो कुत्तों के काटने से 96 फीसदी मामलों में फैलती है। कुत्ता काटने पर तुरंत घाव धोना, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना जरूरी है। लेकिन कमर और कंधे से ऊपर अगर काटने की चोट हो या गहरी चोट लगे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। यह वायरस को सीधे निष्क्रिय करता है।

कुत्ता काटने या जानवरों के हमले से रेबीज संक्रमण के भय से परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन खरीदने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गोरखपुर में सीएमओ कार्यालय 1000 और बीआरडी मेडिकल कॉलेज 500 इंजेक्शन खरीदेगा। सीएमओ कार्यालय में यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। यहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) भेजा जाएगा। जिला अस्पताल ने भी सीएमओ से इम्यूनोग्लोबिन की मांग की है। इससे फुटकर बाजार में 2500-3000 रुपये खर्च करने वाले मरीजों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है, जो कुत्तों के काटने से 96 फीसदी मामलों में फैलती है। कुत्ता काटने पर तुरंत घाव धोना, एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाना जरूरी है। लेकिन कमर और कंधे से ऊपर अगर काटने की चोट हो या गहरी चोट लगे, तो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। यह इंजेक्शन वायरस को सीधे निष्क्रिय करता है और जान बचाता है। बिना इसके वैक्सीन का असर कम हो जाता है।

हर महीने छह हजार लोगों को लगता है एआरवी जिले में हर महीने करीब छह हजार लोगों को एआरवी लगता है। जिला अस्पताल में हर महीने औसतन 3000 लोग एंटी रेबीज टीका लगवाते हैं।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज और सीएमओ के अधीन अस्पतालों में प्रतिमाह लगभग 2000 मरीज एआरवी लेते हैं। इसके अलावा करीब एक हजार मरीज निजी अस्पतालों में पहुंचते हैं। सरकारी अस्पतालों में इम्यूनोग्लोबिन की कमी के कारण गंभीर मामलों में मरीजों को बाजार में भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। गरीब परिवार इसे वहन नहीं कर पाते, जिससे कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं।