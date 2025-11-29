क्या वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? अखिलेश के आरोपों पर बोले जयंत चौधरी

संक्षेप: केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि एसआईआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जो समय-समय पर चलती है।

रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि एसआईआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जो समय-समय पर चलती है। शनिवार को स्पोर्ट्स एज मेरठ का उद्घाटन करने केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी मेरठ आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। यह कोई नया नहीं हो रहा है। वोटर लिस्ट को सही करने के लिए यह एक नियमित प्रक्रिया है। इस कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए।

एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि क्या वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार के चुनाव के पहले भी एसआईआर को हव्वा बनाया गया था, लेकिन बिहार की जनता ने रिकॉर्ड मतदान करके दिखाया। ऐसे में एसआईआर को लेकर किसी प्रकार का भ्रम या अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। इस कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए। यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब पता चलेगा।