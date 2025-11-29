Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsDoesnt he want to contest elections Jayant Chaudhary said on Akhilesh yadav allegations
क्या वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? अखिलेश के आरोपों पर बोले जयंत चौधरी

संक्षेप:

केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि एसआईआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जो समय-समय पर चलती है।

Sat, 29 Nov 2025 07:50 PMDinesh Rathour हिन्दुस्तान, मेरठ, मुख्य संवाददाता
रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि एसआईआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जो समय-समय पर चलती है। शनिवार को स्पोर्ट्स एज मेरठ का उद्घाटन करने केंद्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री जयंत चौधरी मेरठ आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। यह कोई नया नहीं हो रहा है। वोटर लिस्ट को सही करने के लिए यह एक नियमित प्रक्रिया है। इस कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए।

एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि क्या वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार के चुनाव के पहले भी एसआईआर को हव्वा बनाया गया था, लेकिन बिहार की जनता ने रिकॉर्ड मतदान करके दिखाया। ऐसे में एसआईआर को लेकर किसी प्रकार का भ्रम या अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। इस कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए। यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर सब पता चलेगा।

रनिंग ट्रैक पर जयंत चौधरी ने लगाई दौड़

श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरौली में राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का लोकार्पण किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने ट्रैक पर युवाओं के साथ दौड़ भी लगाई। सांसद निधि से 82 लाख रुपये की लागत से तैयार 200 मीटर का अत्याधुनिक पीयू स्प्रे कोट रनिंग ट्रैक क्षेत्र के युवाओं व खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात है। इस ट्रैक के उद्घाटन के बाद जयंत चौधरी स्वयं भी युवाओं और कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक पर दौड़ते नजर आए। उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि नियमित अभ्यास से ही उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ और वेस्ट यूपी में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उपयुक्त सुविधाओं और मंच की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Jayant Chaudhary Akhilesh Yadav Up Latest News
