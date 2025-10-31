Hindustan Hindi News
बच्चे से नहीं मिलने देती, जेल भेजने की दे रही धमकी, पुलिस अधिकारी पर डॉक्टर पति के गंभीर आरोप

बच्चे से नहीं मिलने देती, जेल भेजने की दे रही धमकी, पुलिस अधिकारी पर डॉक्टर पति के गंभीर आरोप

संक्षेप: आजमगढ़ में सीओ सदर के पद पर तैनात आस्था जायसवाल पर उनके डॉक्टर पति सत्यम गुप्ता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीओ पर बच्चे से नहीं मिलने देने और जेल भेजने तक की धमकी देने का आरोप लगाया है। कहा कि शादी के बाद कभी ससुराल नहीं गई। डॉक्टर पति ने एसएसपी से मिलकर अपनी बात रखी है।

Fri, 31 Oct 2025 11:37 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता।
यूपी के आजमगढ़ में सीओ सदर के पद पर तैनात आस्था जायसवाल पर उनके पति राजकीय मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सत्यम गुप्ता ने जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शादी के बाद आस्था कभी ससुराल नहीं आईं और बात करने पर धमकी देती हैं। शुक्रवार को उन्होंने एसएसपी डॉ. अनिल कुमार से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया। इसके बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में डॉक्टर डॉ. सत्यम गुप्ता यह कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि जून 2023 में उनकी आस्था जायसवाल के साथ शादी हुई थी। अप्रैल 2024 में बेटा पैदा हुआ। इसके बाद से आस्था का व्यवहार बदल गया। शादी के बाद वह कभी ससुराल भी नहीं आईं। जन्म के बाद मुझे बच्चे को देखने भी नहीं दिया गया। उनके घरवाले भी किसी तरह की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे माता-पिता को भी बेटे से नहीं मिलने दिया गया।

सीओ पर पति के गंभीर आरोप

डॉ. सत्यम गुप्ता ने आरोप लगाया कि बात करने पर आस्था ने कहा कि ‘कायदे में रहो, वरना जेल भेज दूंगी’। परेशान होकर मैंने मार्च 2025 में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी। आस्था न साथ रहना चाहती हैं न तलाक दे रही हैं। कहा कि बेटे का नाम पहले अथर्व गुप्ता था। बिना उनकी सहमति के नाम बदलकर अथर्व जायसवाल कर दिया। डॉ. सत्यम गुप्ता वाराणसी के लहरतारा के मूल निवासी हैं।

मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश : आस्था जायसवाल

इस बारे में सीओ सदर आस्था जायसवाल ने कहा कि अगर मुझे उत्पीड़न या धमकी देनी होती तो पहले ही मुकदमा दर्ज करा सकती थी। डॉ. सत्यम के इस बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे कार्यस्थल पर आकर ऐसा व्यवहार करना समझ से परे है। जब मामला कोर्ट में है जो इस तरह मीडिया में बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है।

एसएसपी डॉ. अनिल कुमार का कहना है कि इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यह दो लोगों के बीच का मामला है। डॉ. सत्यम गुप्ता मेरे पास आए थे। उनसे बात हुई, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। न ही किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र दिया है।